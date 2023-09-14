Ваш перевод не получен: почему у банков в Украине возникли проблемы с Western Union

На этой неделе сразу несколько банков сообщили о временной невозможности работы с системой денежных переводов Western Union. Фокус обратился к банкам и получил разъяснения, что происходит.

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В начале этой недели в письме к банкам Национальный банк Украины сообщил, что отменил регистрацию и исключил из Реестра платежной инфраструктуры сведения о компании "Украинская финансовая группа" (УФГ), как об участнике платежных систем Western Union и MoneyGram. Это привело к временной паузе в обслуживании клиентов банков, которые осуществляли переводы через указанные системы, или были получателями таких переводов. Об этом Фокусу рассказали в банках. Там говорят: на рынке Украины лишь некоторые банки имеют прямые договоры с Western Union, другие же работали через посредника — компанию "УФГ", которая теперь лишена лицензии и не может осуществлять платежную деятельность. Поэтому временно остановили выдачу переводов по этой системе именно банки, которые сотрудничали с компанией "УФГ".

"Национальный банк Украины отозвал лицензию для косвенных участников по выплате Western Union. Сейчас Кредобанк находится в процессе переговоров с Western Union, чтобы стать прямым участником системы. До разрешения ситуации мы рекомендуем клиентам использовать другие имеющиеся в банке каналы получения переводов для клиентов — SWIFT, MoneyGram, RIA MoneyTransfer, а также собственные быстрые и недорогие переводы банка для клиентов Кредобанка из Польши и стран ЕС в злотых и евро", — рассказал Александр Супрунович, директор департамента розничных клиентов Кредобанка.

Банки, работавшие с компанией "УФГ", теперь должны либо подписать прямой договор с Western Union, либо с банком-партнером системы Фото: Pexels

Алина Компанец, директор по маркетингу Юнекс Банка, сообщила в ответ на запрос Фокуса, что компания "УФГ" — давний партнер немалого количества украинских банков по сотрудничеству с международной системой переводов Western Union. Поэтому ситуация с отзывом лицензии добавила хлопот многим финучреждениям.

"К счастью, среди прямых участников Western Union есть и другие организации, в частности 8 банков и 1 небанковское финансовое учреждение. С частью из них мы начали переговоры в тот же день, как получили письмо от НБУ и временно заблокировали выдачу переводов WU в наших отделениях. По состоянию на утро четверга уже имели несколько предложений", — говорит Алина Компанец.

Она сообщила, что банк вскоре примет окончательное решение о партнерстве и надеется подписать соглашение с одним из банков, имеющим прямой договор с Western Union, в кратчайшие сроки.

"Еще некоторое время может уйти на техническую работу, настройку и тестирование. Но надеемся, что до конца месяца, а может и раньше, сможем сообщить о возобновлении выплат переводов Western Union в отделениях Unex Bank", — рассказала Компанец.

Между тем, в банках, работающих напрямую с Western Union, Фокусу сообщили, что никаких перебоев с осуществлением переводов нет. "Райффайзен Банк является прямым агентом компании Western Union и выплачивает переводы без каких-либо ограничений", — рассказали в пресс-службе Райффайзен Банка.

Денис Воробьев, директор департамента разработок инновационных технологий ПУМБ, сообщил, что банк продолжает сотрудничать с системами международных переводов Western Union и MoneyGram.

"Наши клиенты беспрепятственно могут получить международные переводы от родных, знакомых и от международных благотворительных фондов. ПУМБ сотрудничает с 4 крупнейшими системами переводов средств в Украине", — отметил Воробьев.

Ранее Фокус писал, что украинские банки, по требованию Нацбанка, будут сообщать об оплатах своих клиентов в интернете, а также обо всех переводах между физлицами и компаниями.