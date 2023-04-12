Ваші рахунки розкрито: податкова невдовзі отримає доступ до банківських рахунків українців

У 2023 році в Україні стартує автоматичний обмін фінансовою та податковою інформацією з податковими країн Євросоюзу. Юристи кажуть – це повна детінізація, а одним з наслідків стане розкриття банками інформації про рахунки та залишки на них за запитом податкової.

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Обмін інформацією між податковими України та країн ЄС – частина плану BEPS. За допомогою автоматичного обміну у податкової з’являється можливість виявляти незадекларовані доходи податкових резидентів за межами країни та контролювати правильність декларування доходів та сплати податків. Про це пише Фокус у статті "Податкова знатиме все. Коли запрацює автоматичний обмін інформацією України та ЄС".

"Мета обміну – боротьба з ухиленням від сплати податків та детінізація доходів. Податкова усвідомлює, що деякі податкові резиденти України можуть приховувати свої доходи за кордоном. Автоматичний обмін інформацію стане додатковим стимулом для своєчасного декларування доходів та сплати податків в Україні", — вважає Іван Маринюк, юрист юридичної фірми "Ілляшев та Партнери". Він також пояснив, що запровадження Україною автоматичного обміну інформацією означає, що українські банки збиратимуть інформацію про рахунки платників податків інших країн в Україні та передаватимуть її в українську податкову. Потім податкова буде передавати таку інформацію в податкові служби інших країн залежно від статусу податкової резидентності (де особа має сплачувати податки), а також отримуватиме аналогічну інформацію про своїх платників податків.

"В майбутньому податкова може надсилати запити щодо надання пояснень відносно джерел походження коштів, якщо інформація про отримані доходи особою у податкової буде відрізнятися від інформації про стан рахунків за автоматичним обміном. У разі виявлення факту отримання незадекларованих доходів, можуть бути донараховані податкові зобов’язання. Крім того, на період дії воєнного стану не вважається податковою інформацією, яка може бути використана податковим органом для нарахування податків, інформація, отримана податковою в межах автоматичного обміну, якщо сукупний залишок або вартість усіх фінансових рахунків, власником яких є одна особа – громадянин України, не перевищує еквівалент 250 тисяч доларів", — розповів Іван Маринюк.

Автоматичний обмін має запрацювати у липні 2023 року. 20 березня ВРУ ухвалила законопроект щодо автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки №8131 від 17.10.2022 (зараз на підписанні у президента). Цей законопроект передбачає, що перший обмін може відбутися у 2024 році за перший звітний період — з 1 липня 2023 по 31 грудня 2023.

"Україна почне перевірку рахунків на предмет підзвітності для автоматичного обміну інформацією з 1 липня 2023 року, тому у 2024 році Україна направить інформацію іншим країнам учасницям за півроку. Але оскільки інші країни учасниці CRS збирають інформацію з початку 2023 року, існує велика вірогідність, що Україна отримає інформацію за весь 2023 рік", — каже Ольга Черевко, керуюча партнерка юридичної компанії GLS.

Експерти пояснюють: автоматичний обмін фінансовою інформацією стосуватиметься усіх – ФОПів, юридичних та фізичних осіб. "Мова йде про інформацію від фінансових установ про фінансові рахунки, власників та/або контролюючих осіб власників таких рахунків, які є податковими резидентами інших юрисдикцій-партнерів по обміну. Простіше кажучи, податкові органи України отримають інформацію про залишки і рух коштів по рахунках податкових резидентів України за кордоном", — повідомила Фокусу податкова консультантка Олександра Томашевська.

Автоматичному обміну підлягатиме наступна інформація:

ім’я/назва власника рахунку;

дата народження, адреса;

податковий номер;

номер банківського рахунку;

залишок на кінець року;

загальна сума доходів від фінансових активів за звітний період.

"Інформація, яка підлягатиме обміну, стосується залишків готівки на рахунках, депозитів в банках, цінних паперів на інвестиційних рахунках тощо", — розповіла Ольга Черевко.

Податкова отримуватиме усю інформацію про закордонні рахунки українців та українських компаній

Стосовно юридичних осіб юристи кажуть, що автоматичному обміну підлягає інформація стосовно компаній, які отримують 50% та більше пасивного доходу (у вигляді дивідендів, наприклад). Саме так працює багато відкритих українцями компаній на Кіпрі, а також у офшорних зонах (наприклад, Британські Віргінські острови).

Нагадаємо, згідно з українським законодавством, необхідність отримання інформації про стан банківського рахунку фізичної особи може виникнути у разі встановлення податковим органом факту здійснення підприємницької діяльності або за наявності підстав вважати, що фізичною особою порушено податкове законодавство.

Раніше Фокус писав, що законопроєкт №8226 передбачає обов'язок банків надавати на запит податкової інформацію про операції за спеціальними підприємницькими рахунками ФОП з податковим агентом банком, тобто всі відомості про операції зарахування коштів на рахунки, про призначення платежу, ідентифікаційні дані та номер рахунку контрагента.