Ваши счета раскрыты: налоговая вскоре получит доступ к банковским счетам украинцев

В 2023 году в Украине стартует автоматический обмен финансовой и налоговой информацией с налоговыми странами Евросоюза. Юристы говорят – это полная детенизация, а одним из последствий станет раскрытие банками информации о счетах и остатках на них по запросу налоговой.

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Обмен информацией между налоговыми Украины и стран ЕС – часть плана BEPS. С помощью автоматического обмена у налоговой возникает возможность выявлять незадекларированные доходы налоговых резидентов за пределами страны и контролировать правильность декларирования доходов и уплаты налогов. Об этом пишет Фокус в статье "Налоговая узнает все. Когда заработает автоматический обмен информацией Украины и ЕС".

"Цель обмена – борьба с уклонением от уплаты налогов и детенизация доходов. Налоговая отдает себе отчет, что некоторые налоговые резиденты Украины могут скрывать свои доходы за рубежом. Автоматический обмен информацией станет дополнительным стимулом для своевременного декларирования доходов и уплаты налогов в Украине", — считает Иван Маринюк, юрист юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры". Он также объяснил, что внедрение Украиной автоматического обмена информацией означает, что украинские банки будут собирать информацию о счетах налогоплательщиков других стран в Украине и передавать ее в украинскую налоговую. Затем налоговая будет передавать такую информацию в налоговые службы других стран в зависимости от статуса налоговой резидентности (где лицо должно платить налоги), а также будет получать аналогичную информацию о своих налогоплательщиках.

"В будущем налоговая может посылать запросы по предоставлению объяснений в отношении источников происхождения средств, если информация о полученных лицом доходах у налоговой будет отличаться от информации о состоянии счетов по автоматическому обмену. В случае выявления факта получения незадекларированных доходов могут быть доначислены налоговые обязательства. Кроме того, на период действия военного положения не считается налоговой информацией, которая может быть использована налоговым органом для начисления налогов, та информация, что получена налоговой в рамках автоматического обмена, если совокупный остаток или стоимость всех финансовых счетов, владельцем которых является одно лицо – гражданин Украины, не превышает эквивалент 250 тысяч долларов", — рассказал Иван Маринюк.

Автоматический обмен должен заработать в июле 2023 года. 20 марта ВРУ приняла законопроект об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах №8131 от 17.10.2022 (сейчас на подписании у президента). Этот законопроект предусматривает, что первый обмен может состояться в 2024 году за первый отчетный период — с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года.

"Украина начнет проверку счетов на предмет подотчетности для автоматического обмена информацией с 1 июля 2023 года, поэтому в 2024 году Украина направит информацию другим странам-участницам за полгода. Но поскольку другие страны-участники CRS собирают информацию с начала 2023 года, существует большая вероятность, что Украина получит информацию за весь 2023 год", — говорит Ольга Черевко, управляющий партнер юридической компании GLS.

Эксперты объясняют: автоматический обмен финансовой информацией будет касаться всех – ФОПов, юридических и физических лиц.

"Речь идет об информации от финансовых учреждений о финансовых счетах, владельцах и/или контролирующих лицах владельцев таких счетов, которые являются налоговыми резидентами других юрисдикций-партнеров по обмену. Проще говоря, налоговые органы Украины получат информацию об остатках и движении средств по счетам налоговых резидентов Украины за границей", — сообщила Фокусу налоговый консультант Александра Томашевская.

Автоматическому обмену будет подлежать следующая информация :

имя/название владельца счета;

дата рождения, адрес;

налоговый номер;

номер банковского счета;

остаток на конец года;

общая сумма доходов от денежных активов за отчетный период.

"Информация, подлежащая обмену, касается остатков наличных на счетах, депозитов в банках, ценных бумаг на инвестиционных счетах и т.д.", — рассказала Ольга Черевко.

Налоговая будет получать всю информацию о зарубежных счетах украинцев и украинских компаний

Что касается юридических лиц, то юристы говорят, что автоматическому обмену подлежит информация относительно компаний, получающих 50% и более пассивного дохода (в виде дивидендов, например). Именно так работает много открытых украинцами компаний на Кипре, а также в оффшорных зонах (например, Британские Виргинские острова).

Напомним, согласно украинскому законодательству необходимость получения информации о состоянии банковского счета физического лица может возникнуть в случае установления налоговым органом факта осуществления предпринимательской деятельности или при наличии оснований считать, что физическим лицом нарушено налоговое законодательство.

Ранее Фокус писал, что законопроект №8226 предусматривает обязанность банков предоставлять по запросу налоговую информацию об операциях по специальным предпринимательским счетам ФОП с налоговым агентом банком, то есть, все сведения об операциях зачисления средств на счета, о назначении платежа, идентификационных данных и номере счета контрагента.