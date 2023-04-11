Налоговая узнает все. Когда заработает автоматический обмен информацией Украины и ЕС

В Украине уже полностью подготовлено законодательное поле для обмена финансовой информацией с налоговыми органами Евросоюза. Когда заработает такой обмен и какими могут быть последствия для граждан Украины — остающихся в стране и пребывающих в Европе.

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Украина постепенно адаптирует законодательство к европейскому, в частности, что касается Многостороннего соглашения CRS, участником которого является и Украина. В рамках работы по внедрению Украиной Общего стандарта отчетности и надлежащей проверки информации о финансовых счетах (Стандарт CRS), предусматривающей ежегодный международный автоматический обмен данных о финансовых счетах, парламент в марте принял законопроект №8131. Фокус исследовал, для чего необходим такой обмен информацией, когда он заработает, кого касается и какими будут последствия.

Все по плану. Когда начнется обмен информацией между налоговой Украиной и налоговыми ЕС

Обмен информацией между налоговыми Украины и странами ЕС – часть плана BEPS, разработанного организацией ОЕСР и направленного на борьбу с размыванием налоговой базы и выводом дохода с целью уклонения от налогообложения. "Разработанный план содержит конкретные инструменты для борьбы с агрессивными схемами налоговой оптимизации. Сам план не возлагает обязанности на налогоплательщиков. Все страны, что хотят иметь репутацию прозрачности в сфере налогообложения и информации и не хотят попадать в "серые и черные списки", должны имплементировать положения плана BEPS в национальное законодательство", – пояснила Ольга Черевко, управляющий партнер юридической компании GLS.

По ее словам, автоматический обмен информацией – один из таких инструментов плана BEPS, а целью такого облегченного доступа к информации является возможность эффективно выявлять незадекларированные доходы налоговых резидентов за пределами страны и контролировать правильность декларирования доходов и уплаты налогов.

Автоматический обмен налоговой информацией должен заработать уже в июле 2023 года, а в 2024 году налоговые обменяются информацией за 2023 год.

Иван Маринюк, юрист юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры", подчеркнул: фактически введение Украиной автоматического обмена информацией означает, что украинские банки будут собирать информацию о счетах налогоплательщиков других стран в Украине и передавать ее в украинскую налоговую. Далее налоговая будет передавать такую информацию в налоговые службы других стран в зависимости от статуса налоговой резидентности (где лицо должно платить налоги), а также будет получать аналогичную информацию о своих налогоплательщиках.

Банки будут собирать информацию о счетах налогоплательщиков других стран в Украине и передавать ее в украинскую налоговую, которая будет передавать ее налоговым в ЕС Фото: Pexels

Автоматический обмен должен заработать уже в этом году. 20 марта ВРУ приняла законопроект об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах №8131 (по состоянию на 11 апреля 2023 года еще не подписан президентом). По словам Маринюка, этот законопроект предусматривает, что первый обмен может состояться в 2024 году за первый отчетный период — с 1 июля 2023 по 31 декабря 2023 года, однако существует позиция, что налоговая Украина сможет получить информацию за весь 2023 год.

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Ольга Черевко говорит, что Украина начнет проверку счетов на предмет подотчетности для автоматического обмена информацией с 1 июля 2023, поэтому в 2024 году Украина направит информацию другим странам-участницам за прошедшие полгода. Но поскольку другие страны-участники CRS собирают информацию с начала 2023 года, существует вероятность, что Украина получит информацию за весь 2023 год.

Всем приготовиться. Какую информацию будут передавать друг другу налоговые

Автоматический обмен финансовой информацией будет касаться всех – ФОПов, юридических и физических лиц. Речь идет об информации от финансовых учреждений о финансовых счетах, владельцах и/или контролирующих лиц владельцев таких счетов, которые являются налоговыми резидентами других юрисдикций-партнеров по обмену. Проще говоря, налоговые органы Украины получат информацию об остатках и движении средств по счетам налоговых резидентов Украины за границей", — объяснила налоговый консультант Александра Томашевская.

По словам Ольги Черевко, автоматическому обмену будет подлежать следующая информация:

имя/название владельца счета;

дата рождения, адрес;

налоговый номер;

номер банковского счета;

остаток на конец года;

общая сумма доходов от денежных активов за отчетный период.

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"То есть информация, которая будет подлежать обмену, касается остатков наличных на счетах, депозитов в банках, ценных бумаг на инвестиционных счетах и т.д. Украина будет отправлять указанную информацию по присоединившимся к стандарту налоговым резидентам стран ЕС и наоборот — страны ЕС будут направлять такую информацию о налоговых резидентах Украины в налоговую службу Украины", — отметила Черевко.

Автоматический обмен коснется как юридических лиц, так и ФОПов, и физических лиц Фото: pexels.com

Что касается юридических лиц и их владельцев-украинцев, то автоматическому обмену точно подлежит информация о компаниях, получающих 50% и более пассивного дохода (в виде дивидендов, например). Кстати, именно так работает много открытых украинцами компаний на Кипре, а также в оффшорных зонах (например, Британские Виргинские острова). Полный список оффшорных зон можно изучить на странице YouControl.

Иван Маринюк считает, что на географию и объем обмениваемой информации по счетам иностранных компаний украинцев будет влиять статус компании. Речь идет об уровне прозрачности бизнеса. Как пример, юрист назвал компанию на Кипре со счетом в швейцарском банке, бенефициар которой — физическое лицо – налоговый резидент Украины. В таком случае возможны две ситуации:

компания пассивная и получает только пассивные доходы (дивиденды, роялти, проценты) – швейцарский банк передаст информацию своей налоговой и последняя направит информацию в Украину (в том числе, относительно бенефициара такой компании) и на Кипр; компания активна – ведет обычную хозяйственную деятельность, размер пассивных доходов менее 50% – информация будет передана только кипрской налоговой (информация по бенефициару компании не будет передаваться в Украину).

Автоматический обмен не касается недвижимости, но касается зарубежных счетов и остатков на них Фото: pexels.com

По словам Ольги Черевко, присоединение Украины к CRS предоставляет серьезный налоговый инструмент для выявления нарушений по декларированию зарубежного дохода и уплаченных с него налогов. "Например, если у физического лица счет за рубежом и туда поступает доход, то анализ предоставленной информации в рамках CRS с легкостью поможет выявить нарушителей, которые такой доход не декларируют", — говорит Ольга Черевко.

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Фактически автоматический обмен информацией позволит налоговым выявлять физических и юридических лиц, которые не декларируют свои доходы и, соответственно, не платят налоги.

"Если информация налоговой о полученных доходах лицом за отчетный период будет отличаться от полученной информации в пределах автоматического обмена, существует высокая вероятность доначисления налоговых обязательств. Например, лицо за отчетный период получило 500 тыс грн доходов в Украине от налоговых агентов и своей деятельности как ФОП. В прошлых отчетных периодах ситуация с доходами была аналогичной, однако в рамках автоматического обмена получена информация, что на счету такого лица находится 500 тыс. евро, что явно не соотносится с задекларированными доходами в Украине, поэтому возникают вопросы, откуда эти деньги, какова их природа, и уплачивались ли с них налоги? В случае непредоставления обоснованных объяснений, существует риск доначисления налогов и штрафных санкций", — объяснил Иван Маринюк.

Налоговые будут тщательно изучать информацию компаний, оформленных за рубежом, в частности, в юрисдикции Кипра Фото: pexels.com

В фокусе внимания налоговых органов, конечно, будут украинские граждане, имеющие счета за границей с немалыми суммами остатка, осуществляющие инвестиции в Европе, а также покупающие дорогие предметы, например, виллы или квартиры в престижных уголках ЕС.

"Само наличие банковских счетов за рубежом и денег на таких счетах у налоговых резидентов Украины не является нарушением украинского законодательства. Но налоговая с легкостью сможет отслеживать, получало ли лицо доход за границей на основе сверки остатков по счетам в зарубежных банках за разные налоговые периоды. Также есть риск проверки остатков средств на зарубежных счетах украинских налоговых резидентов, были ли они ранее задекларированы. Если доходы не декларировались, такому лицу грозят штрафные санкции", – предупреждает Ольга Черевко.

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Какими именно будут санкции, зависит от типа неуплаченного налога, суммы и доказанности или не доказанности умысла в такой неуплате, однако Налоговый кодекс предусматривает, что сумма штрафа для юридического лица или ФОПа может достигать 25-50% от суммы неуплаченного (несвоевременно уплаченного) денежного обязательства. Что касается задолженности по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), то, по данным ГНС Украины, при задержке до 30 календарных дней включительно, следующих за последним днем срока уплаты суммы денежного обязательства, штраф составляет 10% погашенной суммы налогового долга, а при задержке более 30 календарных дней — 20%.

После введения автоматического обмена налоговой станет известно об активах граждан за границей и уровне их жизни Фото: Shutterstock

По мнению Александры Томашевской, следствием запуска автоматического обмена финансовой информацией (CRS) станет построение налоговой культуры и дисциплины граждан: если гражданин понимает, что данные о движении средств или остатки по его счетам будут известны налоговым органам страны его резидентства, он будет готовить все документы по своим доходов и будет самостоятельно платить налоги в Украине. "Последствием может быть также получение от налоговых органов письменного запроса с требованием предоставить объяснения и задекларировать иностранные доходы. Конечно, речь идет об уплате налогов в Украине", — предупреждает Александра Томашевская.

Слишком много доходов. Повлияет ли автоматический обмен между налоговыми на получение выплат украинскими беженцами

Один из вопросов последствий внедрения автоматического обмена – это прозрачность доходов граждан Украины, оформивших выплаты из-за статуса временного убежища в одной из стран Евросоюза.

В случае оформления статуса, украинцы становятся налоговыми резидентами той страны, где такой статус получен. И налоговая страна будет ожидать, что беженцы будут отчитываться по всем своим доходам. В конце концов, это может повлиять на получение беженцами социальных выплат, но только если в результате автоматического обмена налоговая узнает о существенных доходах гражданина, который тот получает на счета в украинских банках от украинского налогоплательщика.

Украинские беженцы, получившие убежище, будут отчитываться о своих доходах, полученных в Украине Фото: УНИАН

"Социальная помощь выплачивается в случае, если лицо не имеет никаких других доходов. Если лицо имеет доход, превышающий размер выплаты, то он не имеет права получать такие выплаты. Если лицо получает доходы в Украине и скрывает их от страны, где у него статус, то в случае "разоблачения" украинцу может грозить возвращение полученных выплат с возможными санкциями. Но это не самое страшное, потому что в случае разоблачения незадекларированных доходов в странах ЕС применяются существенные штрафы и даже уголовная ответственность", — отметила Ольга Черевко.

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А вот по мнению Александры Томашевской, украинским беженцам не стоит беспокоиться о вопросах обмена информацией между украинской и европейскими налоговыми. "Граждане Украины, которые находятся в другой стране более 183 дней, вполне обоснованно могут считаться налоговыми резидентами этой страны Европы. В этом случае нет оснований для передачи сведений о состоянии украинцев в налоговую Украины. Кроме того, обмен не касается мелких сумм на счетах, цель обмена – найти миллионы или сотни тысяч евро", — подчеркнула налоговый консультант.