Деньги под контролем: почему украинские беженцы могут лишиться без счетов за границей

Теперь у Государственной налоговой службы появится возможность автоматически получать от налоговых органов других стран информацию о движении по банковским счетам своих резидентов – как компаний, так и физических лиц и, при необходимости, блокировать счета.

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Верховная Рада в понедельник, 20 марта, приняла во втором чтении законопроект №8131 об автоматическом обмене налоговой информацией в рамках международного многостороннего соглашения (MCAA CRS). Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

Согласно законопроекту в Украине появятся:

единый стандарт отчетности о финансовых счетах (Common Reporting Standard, CRS);

единый стандарт обмена информацией по запросу (Exchange of Information on Request, EOIR).

Теперь у Государственной налоговой службы появится возможность автоматически получать от налоговых органов других стран-участниц соглашения информацию о движении по банковским счетам своих резидентов – как компаний, так и физических лиц и, при необходимости, блокировать счета. Сейчас налоговики должны отправлять специальные запросы, если им нужна эта информация.

Автоматический обмен информацией упростит выявление и проверку незадекларированных и необлагаемых доходов. При этом Украина тоже обязана собирать и автоматически передавать в другие страны информацию о счетах их налоговых резидентов. Подотчетные финансовые учреждения должны будут определять соответствующие счета и регулярно отчитываться о них. Первый обмен информацией с Украиной планируется в 2024 году.

Что не так с законопроектом

Экономический эксперт Даниил Монин в декабре 2022 года объяснял, что согласно украинскому законодательству, если гражданин Украины пребывает вне территории страны более 180 дней, то это может послужить основанием для смены статуса налогового резидента. А законопроект законопроекта №8131 разрешает блокировать карточные счета.

Получается, что под это требование могут попасть украинцы, которые покинули Украину после полномасштабного вторжения российской армии 24 февраля 2022, ведь они провели за границей более 6 месяцев. Теперь им могут заблокировать карты, на которые многие получают помощь от родственников в Украине.

Об опасности законопроекта №8131 говорил и глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец:

"В первую очередь это касается наших беженцев, которые живут в ЕС, имеют счета в тамошних банках, работают и платят налоги. Но параллельно имеют счета и в украинских банках. Последние им могут попросту закрыть. Но рискуют пострадать не только беженцы, а и другие граждане", — рассказывал Кравец.

Напомним, украинцев, которые уехали за границу после полномасштабного вторжения ВС РФ 24 февраля 2022 года, и оформили в другой стране хотя бы одну выплату от международных благотворительных организаций или правительств, обязали декларировать эти доходы.

Также Фокус писал, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 14 марта 2023 года заявил, что все налоги, поступающие в государственную казну от граждан и бизнеса, "пойдут на новое оружие, новую технику и лучшее обеспечение для украинской армии".