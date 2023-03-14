Все налоги, которые получает бюджет, пойдут на оборону, — Шмыгаль

Премьер уточнил, что деньги пойдут на новое оружие, новую технику и лучшее обеспечение для украинской армии.

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Все налоги, которые платят граждане и бизнес, будут идти на оборону и безопасность Украины. Об этом сегодня, 14 марта, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он сообщил, что, согласно плану действий, все налоги, которые платят граждане и бизнес, пойдут именно на оборону и безопасность, "пойдут на новое оружие, новую технику и лучшее обеспечение для украинской армии".

По словам премьера, этот документ позволит систематизировать работу Кабмина и центральных органов исполнительной власти, а также наложит больше ответственности на всех нас, ведь у каждого пункта есть конкретные исполнители и сроки исполнения.

Все налоги, поступающие в бюджет, пойдут на оборону

"План действий правительства состоит из более 500 задач. Это законопроекты, постановления, программы и проекты", — подчеркнул глава правительства.

К слову, Кабинет министров Украины в понедельник, 13 марта поддержал законопроект об увеличении расходов государственного бюджета на 537 млрд грн.

Ранее Фокус в своей статье "Рекордный рост цен, девальвация, обвал зарплат. Главные цифры экономики Украины-2022" подробно рассказывал о том, как Украина получала и тратила деньги в прошлом году.

Также напомним, что с начала полномасштабного вторжения российской армии и до конца 2022 года расходы государственного бюджета Украины составили 2,2 трлн грн. При этом треть денег были выплачены военнослужащим