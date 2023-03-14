Усі податки, які отримує бюджет, підуть на оборону, — Шмигаль

Прем'єр уточнив, що гроші підуть на нову зброю, нову техніку та найкраще забезпечення для української армії.

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Усі податки, які сплачують громадяни та бізнес, ітимуть на оборону та безпеку України. Про це сьогодні, 14 березня, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він повідомив, що, згідно з планом дій, усі податки, які сплачують громадяни та бізнес, підуть саме на оборону та безпеку, "підуть на нову зброю, нову техніку та найкраще забезпечення для української армії".

За словами прем'єра, цей документ дозволить систематизувати роботу Кабміну та центральних органів виконавчої влади, а також накладе більше відповідальності на всіх нас, адже кожен пункт має конкретних виконавців і терміни виконання.

Усі податки, що надходять до бюджету, підуть на оборону

"План дій уряду складається з понад 500 завдань. Це законопроєкти, постанови, програми та проєкти", — наголосив глава уряду.

До речі, Кабінет Міністрів України в понеділок, 13 березня, підтримав законопроєкт про збільшення видатків державного бюджету на 537 млрд грн.

Раніше Фокус у своїй статті "Рекордне зростання цін, девальвація, обвал зарплат. Головні цифри економіки України-2022" докладно розповідав про те, як Україна отримувала та витрачала гроші минулого року.

Також нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення російської армії і до кінця 2022 року витрати державного бюджету України становили 2,2 трлн грн. Водночас третину грошей виплатили військовослужбовцям.