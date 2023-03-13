В Україні збільшать витрати на оборону: на що підуть понад 500 млрд гривень

Додаткові кошти будуть спрямовані, зокрема, на виплати військовим, закупівлю військової та спеціальної техніки, а також обладнання.

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Кабінет Міністрів України в понеділок, 13 березня, підтримав законопроєкт про збільшення видатків державного бюджету на 537 млрд грн. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

518 млрд із 537 млрд спрямують на посилення безпеки й оборону. Зокрема, буде профінансовано:

виплати військовим;

закупівля військової та спеціальної техніки, обладнання.

Решту грошей направлять до резервного фонду.

"Це сприятиме посиленню нашої обороноздатності й зупиненню російської агресії", — зазначив Денис Шмигаль.

Водночас глава бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа повідомила, звідки візьмуться гроші для додаткового фінансування безпеки й оборони країни:

419,3 млрд грн — за рахунок збільшення дефіциту державного бюджету (тобто внутрішні та зовнішні запозичення);

60,7 млрд грн — зі збільшення доходів державного бюджету (за рахунок збільшення надходження ПДФО, ПДВ із вироблених товарів і частини чистого прибутку державних банків);

50,3 млрд грн — зі скорочення витрат на обслуговування державного боргу,

6,9 млрд грн — зі зменшення видатків на забезпечення державних гарантій.

"Верховна Рада розгляне цей проєкт закону невідкладно", — наголосила вона.

Наскільки виріс державний борг України на тлі війни

Станом на 31 січня 2023 року, як свідчать дані Мінфіну, держборг України збільшився на 5,06 млрд дол і становив 116,44 млрд дол.

Різниця між доходами та видатками фінансується на кошти запозичень, які з початку року становили 226,8 млрд грн. Водночас протягом січня валютні рахунки уряду в Національному банку були поповнені на 4,33 млрд доларів. Із них:

3,2 млрд доларів — від Європейського Союзу;

— від Європейського Союзу; 1 млрд доларів — від США (гроші надійшли через трастовий фонд Світового банку).

Раніше Фокус у своїй статті "Рекордне зростання цін, девальвація, обвал зарплат. Головні цифри економіки України-2022" докладно розповідав про те, як Україна отримувала та витрачала гроші минулого року.

Також нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення російської армії і до кінця 2022 року витрати державного бюджету України становили 2,2 трлн грн. Водночас третину грошей було виплачено військовослужбовцям.