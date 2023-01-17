Цифри війни: видатки держбюджету з початку війни досягли понад 2,2 трлн грн

У грудні 2022 року касові витрати становили 331,7 млрд грн, а загалом із початку війни понад третину державного бюджету було витрачено на оборону.

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З початку повномасштабного вторгнення російської армії та до кінця 2022 року видатки державного бюджету України становили 2,2 трлн грн. При цьому третину грошей було виплачено військовослужбовцям, повідомляє пресслужба Мінфіну.

Зазначається, що в грудні касові витрати становили 331,7 млрд гривень. Загалом нині, з початку повномасштабного вторгнення РФ, кошти розподілялися так:

938,2 млрд грн (у грудні — 131,7 млрд грн) — на оплату праці з нарахуваннями, на грошове утримання військовослужбовців — 721,9 млрд грн;

502,2 млрд грн (у грудні — 83,3 млрд грн) — на оплату використання товарів і послуг, зокрема, для підтримки ЗСУ та на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;

454,7 млрд грн (у грудні — 58,3 млрд грн) — на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги ВПО, субсидій, стипендій).

[ + – ] Витрати держбюджету в 2022 році Фото: прес-служба мінфіну

Ще 132 млрд грн Україна витратила на обслуговування державного боргу, а 106 млрд грн — на трансферти місцевим бюджетам.

Бюджет воєнного часу. Звідки Україна отримувала гроші та куди їх витрачала

856,8 млрд грн податків у 2022 році надійшло до держбюджету України, йдеться у статті Фокусу "Рекордний ріст цін, девальвація, обвал зарплат. Головні цифри економіки України-2022". Найбільш грошовим місяцем, хоч як це дивно, виявився березень, коли вдалося зібрати 120 млрд грн. Причина: бізнес, щоб підтримати країну за умов війни, сплатив податки заздалегідь. Проте, порівняно з мирним 2021 роком, податкові надходження у 2022 році скоротилися на 22,6%.

342,5 млрд грн коштів від зарубіжних країн і міжнародних організацій Україна отримала у 2022 році. Міжнародна допомога становила 23,2% доходів держбюджету.

400 млрд грн — рівень емісійного фінансування дефіциту держбюджету з боку Нацбанку України. Гроші друкували за допомогою викупу НБУ державних облігацій. Простими словами, щоб фінансувати витрати на війну, державі довелося ввімкнути друкарський верстат. У мирний час подібне було б неприпустимим, оскільки емісія підвищує ризик розкручування гіперінфляції.

960 млрд грн країна у 2022 році витратила на оборону, що становить 41,9% усіх видатків держбюджету за 2022 рік.

Раніше Фокус розповідав, що повернення до довоєнного рівня доходів у валютному еквіваленті триватиме 3-6 років. Також нагадаємо, що в бюджеті на 2023 рік заплановано рекордні для України витрати — 2,6 трлн грн і величезний дефіцит 20% від ВВП. Де держава знайде кошти для його компенсації Фокус також аналізує у своєму огляді "Оборона, поліція, пенсії. Куди спрямують гроші держбюджету в 2023 році".