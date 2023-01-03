Рекордний ріст цін, девальвація, обвал зарплат. Головні цифри економіки України-2022

Воєнний 2022 рік став найскладнішим випробуванням для України за роки незалежності. Фокус називає найпоказовіші цифри, що ілюструють вплив повномасштабної війни на економіку країни.

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Тимчасова окупація частини територій, масштабні руйнування, призупинення чи закриття багатьох бізнесів, виїзд мільйонів українців за кордон — це призвело до масштабної кризи в країні.

На 32-35% скоротилася українська економіка в 2022 році, згідно з різними попередніми оцінками. Зокрема, в НБУ оцінюють падіння ВВП за 2022 рік у розмірі 32%, в МВФ – 35%. А Мінекономіки погіршило свій прогноз після початку російського енергетичного тероризму з 32% до 33,2%.

Офіційні підсумки 2022 року ще не оприлюднені. Проте вже зрозуміло, що подібне падіння економіки протягом одного року не має прецедентів в українській історії. До таких плачевних результатів призвела виключно повномасштабна війна, розв'язана Росією. Адже, згідно з консенсусом-прогнозом Мінекономіки, який оприлюднили наприкінці 2021 року, на 2022 рік в Україні прогнозували ріст ВВП на 3,6%. Країна сподівалася на продовження відновлення після ковідного 2020-го, коли ВВП просів на, як тоді здавалося, дуже серйозні 4%.

Бюджет воєнного часу. Звідки Україна отримувала гроші та куди їх витрачала

856,8 млрд грн податків у 2022 році надійшло до держбюджету України. Найбільш результативним, хоч як парадоксально, виявився березень, коли вдалося зібрати 120 млрд грн. Такий результат пояснюється тим, що відповідальний бізнес задля підтримки країни на початку війни сплатив податки заздалегідь. Проте, порівняно з мирним 2021 роком, податкові надходження у 2022 році скоротилися на 22,6%.

342,5 млрд грн коштів від зарубіжних країн і міжнародних організацій Україна отримала у 2022 році. Міжнародна допомога становила 23,2% доходів держбюджету.

400 млрд грн досягло емісійного фінансування дефіциту держбюджету з боку Національного банку України. Друк грошей ішов шляхом викупу НБУ державних облігацій. Простими словами, щоб фінансувати витрати на війну, державі довелося ввімкнути друкарський верстат. У мирний час подібне було б неприпустимим, оскільки емісія підвищує ризик розкручування гіперінфляції.

960 млрд грн країна у 2022 році витратила на оборону, що становить 41,9% усіх видатків держбюджету за 2022 рік.

[ + – ] Левова частка коштів держбюджету йде на боротьбу з російською агресією

Війна у борг. Як і чому росте боргове навантаження України

$107,5 млрд досяг державний борг України станом на 30 листопада 2022 року, що на 9,7% більше, ніж на початку року. У гривневому еквіваленті ріст держборгу за цей період виглядає суттєвішим і досягає 47%. Така динаміка пояснюється девальвацією нацвалюти під час війни, про що докладніше йтиметься нижче.

$69,3 млрд нараховує сума зовнішнього держборгу станом на 30 листопада 2022 року. Його частка у структурі запозичень сягає 64,5%.

Понад 200 млрд грн з початку війни становив обсяг проданих військових облігацій. Залучені від продажу ОВДП кошти спрямовуються на потреби оборони.

До 100% ВВП зросте обсяг держборгу, за попередніми оцінками, на кінець 2022 року, що може стати антирекордом для України. Багато в чому такий розвиток ситуації пояснюється безпрецедентним падінням ВВП через російську агресію. Адже наприкінці 2021 року це співвідношення було на прийнятному рівні — 48,9%.

$27,954 млрд нараховують золотовалютні резерви НБУ станом на 30 листопада 2022 року. З початку року їх рівень скоротився на $2,986 (-9,7%). Однак найгірший показник протягом року — $22,386 млрд — був зафіксований 30 липня.

Курсове ралі. Що під час війни відбувається з курсом гривні

29,25 UAH/USD склав офіційний курс гривні на початку повномасштабної війни. На цьому рівні його зафіксував Нацбанк задля збереження стабільності фінансової системи.

36,57 UAH/USD складає курс НБУ на початку 2023 року. На цьому новому рівні регулятор зафіксував його з 21 липня 2022 року, коли утворився помітний розрив між офіційним і готівковим курсом. Це найнижчий офіційний курс гривні за всю історію національної валюти.

40,2-40,8 UAH/USD (купівля/продаж) коштував готівковий долар в обмінних пунктах українських банків напередодні Нового Року. Ціни на чорному ринку відрізняються не суттєво.

[ + – ] Поки що офіційний курс гривні залишається зафіксованим на готівковому ринку відбуваються курсові стрибки Фото: Наталія Богута

42,5-43,2 UAH/USD (купівля/продаж) коштував долар на чорному ринку 21 вересня, що стало для гривні найнижчим показником за рік.

45,8 UAH/USD може скласти курс гривні на кінець 2023 року, згідно з прогнозом Мінекономіки, а середньорічний курс, закладений у держбюджеті на цей рік, — 42,2 UAH/USD. Це означає можливі коливання курсу протягом 2023 року від 39 грн/дол. до 45,5 UAH/USD.

Війна та ціни. Як подорожчало життя в Україні у 2022 році

Приблизно 30% може сягти рівень інфляції за підсумками року в Україні. Безпосередній вплив росту споживчих цін надає розв'язана Росією повномасштабна війна. На жаль, зростання цін продовжиться і в 2023 році, і тільки з весни можливе уповільнення інфляції.

На 64,3% подорожчало автомобільне паливо в Україні за січень-листопад, згідно з даними Держстату. Росту цін сприяла девальвація гривні та переорієнтація на постачання палива з ЄС після припинення економічних відносин із Росією та Білоруссю, а також зупинки Шебелинського та Кременчуцького НПЗ.

[ + – ] Автомобілістам 2022 рік запам'ятається дефіцитом палива, чергами на заправках і різким подорожчанням пального Фото: Facebook

52 грн коштував літр бензину А-95 напередодні Нового року. Перед війною ця найпопулярніша марка палива коштувала приблизно 35 грн за літр.

На 33,5% подорожчали продукти харчування за січень–листопад. Лідером у гонці росту цін серед продовольства стали курячі яйця, які за вказаний період подорожчали на 80,7%.

[ + – ] Восени 2022 року курячі яйця стали символом інфляції в Україні Фото: Олексій Газубей

25% річних складає облікова ставка НБУ з 3 червня 2022 року. Регулятор підвищив цей важливий орієнтир для фінансових ринків одразу на 15 процентних пунктів задля приборкання інфляції в Україні.

14 179 грн становила середня зарплата по Україні у січні 2022 року. На жаль, офіційна статистика щодо рівня зарплат українців не оприлюднюється з лютого. Однак навіть у тих громадян, чиї прибутки залишилися на довоєнному рівні, через високу інфляцію купівельна спроможність суттєво впала. Відновлення життя не буде швидким. Опитані Фокусом експерти попереджають, що повернення до довоєнного рівня доходів у валютному еквіваленті триватиме 3-6 років.

Новий 2023 рік також не стане легким для української економіки, а сценарії її розвитку безпосередньо залежать від подій на фронті. Тим часом, є надії на стабілізацію ситуації та початок відновлення.