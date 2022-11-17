Вибухові ціни. Чому через війну та ракетний тероризм дорожчають яйця та інші товари

Інфляція розганяється до 30% на рік та вище. Чому вторгнення Росії стало однією з головних причин подорожчання харчових продуктів та інших товарів в Україні.

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В Україні прискорилась інфляція. За офіційними даними Держстату, у жовтні вона досягла 2,5% проти вересня, тоді коли вересневий показник становив 1,9%. У своєму новому огляді "Яйця дорожчі, гречка дешевша. Як змінюються ціни в Україні і причому тут ракети від РФ" Фокус приходить до висновку, що головним фактором, який веде до прискорення зростання цін, виступає повномасштабне вторгнення РФ.

Інна Сало, завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", перераховує таку низку пов'язаних з війною факторів впливу на ціни:

підвищення попиту на продукти першої необхідності та тривалого зберігання;

порушення логістичних ланцюжків між учасниками ринку;

подорожчання пального та енергоносіїв;

девальвація гривні;

дефіцит або подорожчання кормів та ветеринарних препаратів;

втрата поголів'я худоби, птиці та обсягів виробництва.

Останній чинник пов'язаний із масовою загибеллю тварин як безпосередньо від обстрілів, так і через вимирання в умовах відсутності електроенергії, кормів та належного догляду. Як підкреслив у своєму відеозверненні до учасників саміту G20 президент України Володимир Зеленський, внаслідок російської агресії загинуло 6 млн домашніх тварин. Їхні поховання становлять загрозу для екології України.

Зокрема, війна стала основним фактором, який спричинив феноменальне подорожчання яєць в Україні на 61% протягом жовтня та на 81% рік до року.

[ + – ] Ціни зростають, а українці запасаються їжею тривалого зберігання в очікуванні складної зими Фото: birminghammail.co.uk

Світлана Пашко, старша наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку ННЦ "Інститут аграрної економіки" підтверджує, що через повномасштабне вторгнення Росії підприємства галузі скоротили або припинили діяльність, частково призупинили інкубацію яєць для отримання молодняку птиці, не зробили заміни старого птаха на молодого і втратили частину поголів'я.

За словами співрозмовниці Фокусу, влітку ситуацію згладжував приплив на ринок курячих яєць від приватних домогосподарств, проте вже з вересня, коли ця пропозиція скоротилася, птахофабрики почали підвищувати оптово-відпускні ціни для компенсації своїх втрат, пов'язаних із війною. Через це з червня до початку листопада 2022 року вартість десятка яєць зросла у понад 2,5 раза — з 28–30 грн до 74–76 грн.

Російський енергетичний тероризм, який триває з 10 жовтня 2022 року, додатково сприяв прискоренню інфляції в Україні.

"Відключення електропостачання стали суттєвою проблемою для виробничих підприємств. Складності по всьому ланцюгу виробництва споживчих товарів та продуктів призвели до збільшення обсягів споживчого імпорту, що у більшості випадків веде до зростання цін у торгових мережах", — коментує ситуацію Дмитро Чурін, директор аналітичного департаменту інвесткомпанії. Eavex Capital.

Через пов'язані з війною проблеми з постачанням низки товарів та послуг та зростання виробничих витрат Віталій Ваврищук, голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU, прогнозує прискорення інфляції до 32% у лютому 2023 року та її уповільнення з березня через ефект високої бази порівняння.

Раніше Фокус аналізував наслідки масованого ракетного обстрілу 15 листопада для української енергосистеми.

Як повідомлялося, у жовтні зріс попит на всі пристрої, пов'язані із збереженням чи генерацією електрики, а також стабілізацією напруги, а ціни на такі товари зросли на 10-60%.