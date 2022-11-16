Відключення надовго. Що буде з електроенергією через ракетний терор Росії завтра та взимку

Ракетні атаки на енергетичну інфраструктуру не припиняються, а це означає все нові пошкодження підстанцій і високовольтних ліній. Що відбувається з електромережами України та за яких умов у будинках знову буде світло.

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Російська армія 15 листопада знову здійснила акт ракетного терору — всього по різних регіонах України було випущено, за даними Повітряних сил ЗС України, 90 ракет, 73 з яких вдалося збити. Однак, незважаючи на величезні успіхи української армії, частина ракет росіян вразила цілі, переважно йдеться про об'єкти енергетичної інфраструктури, які протягом останнього місяця перебувають під пильною увагою країни-агресора.

Як повідомив радник глави Офісу президента Кирило Тимошенко, внаслідок обстрілу 15 листопада зафіксовано поцілення по 15 об'єктах енергетичної інфраструктури в різних областях України. Через це оператору "Укренерго" довелося терміново вводити аварійні відключення. Вони торкнулися багатьох регіонів країни — Києва, Київської, Вінницької, Волинської, Донецької, Житомирської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Львівської та інших областей.

"Рашисти знову намагаються вимкнути світло в країні. У ході нової масштабної ракетної атаки пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури. Атака триває, ми не можемо поки що назвати повні масштаби пошкоджень, є "прильоти" в нашу інфраструктуру в усіх регіонах країни, але найскладніша ситуація у північних і в центральних областях. У зв'язку з цим там вводяться в повному обсязі аварійні відключення всіх категорій споживачів. У Києві введені спеціальні графіки аварійних відключень", — прокоментували 15 листопада в компанії "Укренерго".

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Лінії електропередач, підстанції та трансформатори — це обладнання, що необхідне для забезпечення передачі (або транспортування) електроенергії від генерації (виробника) до споживачів — будинків українців і промислових, бізнес-об'єктів. Після ракетних обстрілів росіян, які почалися в жовтні, саме по енергоінфраструктурі країни деякі експерти зазначали, що в плануванні таких атак явно беруть участь російські енергетики.

"Ми впевнені, що цілі для російських військових допомагали обирати російські енергетики. Підстанції "Укренерго" — це комплексні високовольтні об'єкти площею від 6 до 40 га. Треба бути спеціалістом, інженером, щоб знати, куди вдарити, щоб завдати максимальних збитків", — зазначив у недавньому інтерв'ю thepage член правління "Укренерго" Олексій Брехт.

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Після того, як відбувається попадання ракети по підстанції або високовольтній лінії, в системі транспортування електроенергії виникає дефіцит потужності. У такому разі оператор "Укренерго" відключає ділянки, до яких пропустити необхідний обсяг не вийде через явний дефіцит, до якого призвели пошкодження будь-якого об'єкта. Уточнимо ще раз: йдеться не про дефіцит виробництва електроенергії, а про дефіцит пропускної спроможності електричних мереж.

"У нас зараз є електроенергія, але доставити її споживачам через пошкодження підстанцій і ліній електропередач складно — постачання резервними лініями йдуть, а ці лінії розраховані на менші обсяги електроенергії. Тому відключення. Імпорт електроенергії в країну надходити може, але він не зробить погоди, він надходитиме нерівномірно. Зараз дефіцит у системі є близько 1-1,5 ГВт", — каже експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук. Про дефіцит у розмірі 1-1,5 ГВт нещодавно повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

[ + – ] Росіяни б'ють по підстанціях і мережах, щоб вироблена електроенергія не могла бути доставлена споживачам Фото: УНІАН

Експерти, опитані Фокусом, зазначають, що відключення споживачів від електроенергії не припиняться, доки не буде відновлено повну потужність пошкоджених підстанцій, трансформаторів, ліній, і поки не буде завершено повноцінний ремонт усіх пошкоджених ракетами об'єктів. Однак, на жаль, у разі регулярних нових атаках росіян на енергосистему країни (а як показав учорашній день, 15 листопада, і 90 ракет — обстріли не закінчуються) немає можливості привести до робочого стану все те, що було виведено з ладу раніше. Вже були випадки повторних ударів туди, де раніше ушкодження успішно ліквідували. Деякі об'єкти не мають можливості швидко відремонтувати, оскільки ще не доставлено потрібне обладнання.

"Зруйновані транспортні шляхи — мережі. Навіть якщо б сьогодні атаки закінчилися, то місяць необхідний на відновлення нормального транспортування електроенергії. Більш-менш нормальний. Але в деяких регіонах і через місяць будуть відключення споживачів. Пошкодження — дуже суттєві, частина обладнання, яке знищено, вимагає місяці на виготовлення, його потрібно знайти, і коштує воно десятки мільйонів доларів, тож це непроста історія", — розповів Фокусу директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

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У такій ситуації енергетики здійснюють оперативний ремонт там, де це можливо — є потрібне обладнання, проте з кожним новим ушкодженням зростає потреба в економії електроенергії. Гарантувати безпеку такої економії максимально швидко й ефективно можуть лише відключення споживачів. Тому, за словами експертів, відключення триватимуть.

Навіть якби сьогодні атаки на енергооб'єкти раптом закінчилися, то місяць необхідний на відновлення нормального транспортування електроенергії.

Особливо тривалими відключення можуть бути в Центрі та на Сході України — у регіонах із найбільшою кількістю пошкоджених унаслідок ударів ЗС РФ підстанцій і трансформаторів. У тому числі тривалими можуть бути відключення в столиці України, особливо в районах із високим рівнем енергоспоживання — це густонаселені райони лівобережного Києва (Дарницький, Деснянський, Дніпровський).

"Відключення — економія, відключення ведуть до економії, це метод, який гарантує зниження споживання. Вони відключають там, де необхідно збалансувати навантаження енергосистеми, щоб не було надмірне навантаження на трансформатори, у великих районах частіше потрібно скоротити дисбаланс, надмірно заселені райони перевантажують мережу, тому їх відключають", — зазначив Денис Саква, старший аналітик Dragon Capital.

[ + – ] "Укренерго" опублікувало фото високовольтної мережі після влуче5ння російської ракети 15 листопада Фото: Укренерго

За даними "Укренерго", після обстрілу 15 листопада найскладніша ситуація на заході України, а також у центральному та північно-східних регіонах.

"Для стабілізації енергосистеми "Укренерго" було застосовано аварійні графіки відключень. Це дозволило запобігти повному знеструмленню країни. Енергетики одразу ж приступили до відновлення живлення споживачів і пошкоджених мереж та електростанцій", — повідомив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький. Він пояснив: наступні кілька днів будуть важкими — наближається похолодання, споживання електроенергії зростатиме, відповідно, зросте й навантаження на мережі.

Зима близько. Що буде з відключеннями електроенергії взимку

Приємних прогнозів на зиму експерти намагаються уникати. Вже вкрай рідко зустрічаються висловлювання про те, що за пару-трійку тижнів "усе відремонтують". Перебуваючи під прицілом російських ракет, енергокомпанії роблять максимум можливого, щоб урятувати енергоінфраструктуру та забезпечити населення хоча б періодично постачанням електроенергії. На жаль, нові удари російських терористів по підстанціях і трансформаторах у Київській, Вінницькій, Черкаській, Житомирській, Львівській та інших областях — більш ніж імовірні. Крім того, під час мінусу за вікном споживання електроенергії зростає, що додатково впливає на мережі. Тому від зими всі чекають лише на чергові проблеми і, як наслідок, тривалі відключення споживачів.

[ + – ] Енергетики в режимі 24/7 ремонтують пошкодження, ліквідовують наслідки ракетних ударів Фото: УНІАН

"Якщо ви зможете передбачити графік атак із точними місцями влучень, я точно зможу відповісти, що на нас чекає взимку. Передбачити, що 15 листопада буде атака зі 100 ракет, не міг ніхто. Передбачити, куди поцілять ракети і які пошкодження будуть, ніхто не міг. Ми й зараз не маємо точних даних про результати цієї атаки. Сказати точно, що буде взимку, не зможе ніхто", — каже Олександр Харченко.

Через загрозу нових обстрілів і, як наслідок, високих ризиків для мільйонів українців позбутися взимку не лише світла, а й тепла з водою почали з'являтися заяви про евакуацію. Зокрема, евакуацію з Києва. Щоправда, експерти скептично оцінюють такі наміри місцевої влади.

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"Вони (місцева влада Києва, — Фокус ) розглядають один зі сценаріїв — евакуація, але як три мільйони вивезти, мені складно уявити", — зазначає Денис Саква. А на думку Олександра Харченка, про жодну евакуацію взагалі не може бути й мови, оскільки по всій країні мережі серйозно пошкоджені, тобто місця, де три мільйони киян отримають світло й тепло, можна за таких обставин і не знайти.

Серйозні наслідки нових ракетних ударів росіян уже сьогодні зрозумілі жителям Київської області, де в деяких районах відключення тривали 12 годин.

"Евакуація куди? Мережа пошкоджена і на Заході, і на Сході Україні. Найбільші пошкодження — у прифронтових районах, там справді людям треба виїжджати. Херсон, звільнені частини Харківщини, Бахмут — там усе знищено, немає електромереж, ми там будуємо їх наново. Коли говорять про Київ, звучить як паніка й абсурд. Я не бачу сенсу такої евакуації — не пошкоджених високовольтних мереж в Україні немає”, — каже Олександр Харченко. Він нагадує: перша хвиля ракетних атак у жовтні пошкодила мережі на Заході, які енергетики вже встигли відновити, і в деяких західних регіонах менше відключень. Київ і область, за словами експерта, є сьогодні регіонами, де найбільше постраждала від обстрілів енергетична інфраструктура. А отже, тривалих відключень електроенергії не уникнути — ні сьогодні, ні в грудні-січні.

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За найоптимістичніших сценаріїв, коли Україні вдасться максимально ефективно відбивати нові ракетні атаки на підстанції та ЛЕПи, віялові відключення можуть тривати 4-6 годин на добу, а в деяких регіонах країни навіть 2-3 години на добу. Якщо ж росіяни продовжуватимуть обстрілювати ті об'єкти, що будуть відремонтовані в найближчі два тижні, то відключення в грудні з великою ймовірністю можуть досягати 8-12 годин на добу, а іноді й довше — залежить від регіону, рівня навантаження на мережі та стан, в якому перебуває енергоінфраструктура в конкретній місцевості. На момент закінчення підготовки цього матеріалу автор цієї статті 15 листопада не мав електроенергії 12 годин…

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"Центральний регіон, Київський, там були пошкодження внаслідок другої, третьої і тепер уже четвертої хвилі ракетних обстрілів, і в цьому регіоні більш пошкоджені мережі зараз, часу на відновлення не було, роботи багато, потрібно готувати людей, що відключення будуть, і вони будуть багатогодинні, і доведеться відключати навіть насоси водоканалів, таке можливо. Люди розумітимуть, що під час терористичних атак московського уряду вони повинні виживати, а не розраховувати на зону комфорту", — зазначив Олександр Харченко.