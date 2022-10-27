Жити за розкладом. Коли українцям нададуть реальні графіки вимкнень електроенергії

Після масованих атак росіян по енергооб'єктах країни оператор "Укренерго" змушений задля балансування енергосистеми вимикати споживачів від постачання електроенергії. Це означає графіки вимкнень. Фокус дізнався, чому графіки не завжди збігаються з реальністю, і коли електроенергія може повернутися до будинків українців.

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Наприкінці жовтня воєнного 2022 року громадяни та бізнес вчаться жити в новому темпі та з новими обмеженнями — віялові та аварійні вимкнення електроенергії стають буденністю, хоч і серйозно впливають на всіх.

"Минулої суботи, в неділю було складно зрозуміти, коли буде електроенергія, а коли ні, вимкнення по 10-12 годин на добу з перервами, а вказаний енергокомпанією графік взагалі не збігався з тим, що відбувалося. Але вже у вівторок побачили, що вимкнення близькі до опублікованого графіка плюс-мінус 30 хвилин. Щобільше, у середу, попри написані у графіку чотири години відсутності світла, відключали по 2,5-3 години через інтервали 4-5 годин", — розповів Фокусу мешканець Київської області Ростислав Шаповал.

Вимкнути лінію. Чому будинки українців постійно відключають від постачання електроенергії

Пошкодження, які завдали росіяни ракетними ударами у жовтні, призвели до серйозних наслідків для енергосистеми. Ремонти тривають — енергетики в режимі 24/7 працюють над усуненням наслідків ударів по підстанціях та теплових електростанціях України. У такій ситуації не може бути й мови про стабільне енергопостачання всіх категорій споживачів, адже, як неодноразово повідомляли в компанії "Укренерго", у системі — дефіцит потужності.

"Будь-які обмеження споживачів обумовлені тим, що неможливо покрити попит потужностями, що є. Або не вистачає генерації, або є вузькі місця у передачі електроенергії, а резервні шляхи постачання не можуть пропустити потрібні обсяги в конкретному регіоні, щоб збалансувати там попит", — пояснив Андріан Прокіп, експерт програми "Енергетика" Українського інституту майбутнього.

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Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький пояснив — через дефіцит потужності в енергосистемі "Укренерго" вимушено запроваджує графіки аварійних вимкнень споживачів. "На жаль, у деяких регіонах вони розподіляються нерівномірно, тому одні споживачі мають доступ до електроенергії постійно, а деякі страждають від частих відключень. Ми працюємо, щоб допомогти операторам систем розподілу (обленерго), які ці графіки складають зробити так, щоб вимкнення були рівномірнішими та справедливіше розподілені між споживачами", — зазначив Володимир Кудрицький.

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"Споживання електроенергії зростає, а генерація не здатна доставити її до споживача. Є дефіцит, коли електроенергія є, але ви не можете її отримати. Тобто, в нас зараз саме так: є електроенергія, але доставити через пошкодження підстанцій та ліній (ЛЕП) складно — постачання резервними лініями йдуть, але ці лінії розраховані на менші обсяги електроенергії", — розповів Фокусу експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

Віялові або аварійні. Як і коли з'являться стабільні графіки вимкнень

В енергокомпаніях пояснюють — графіки відключень споживачів є аварійними, вони запроваджуються за розпорядженням диспетчера "Укренерго".

"У нас є 15 хвилин на вимикання. Диспетчер "Укренерго" дає команду на відключення черг. Іноді це одна черга, іноді дещо в різному порядку, іноді майже все — все залежить від стану енергосистеми та від того, наскільки велике навантаження потрібно зняти. Водночас вивести якусь закономірність або визначити чіткий годинник у нас немає можливості", — зазначили в компанії "Прикарпаттяобленерго". Там пояснили: зазвичай одне відключення триває 2-4 години, а якщо отриманої економії замало, вимкнути можуть знову.

"Все залежить від аналізу стану енергосистеми, що проводиться фахівцями "Укренерго", вони ж і дають вказівку, що і коли вимикати", — кажуть у "Прикарпаттяобленерго".

Опитані Фокусом експерти мають сумніви, що найближчим часом графіки відключень можуть стабілізувати.

"Атаки з боку РФ продовжуються, ситуація постійно змінюється, конфігурація енергосистеми змінюється, доступність потужностей, а наші енергетики працюють і показують приголомшливі результати. Треба звикнути, що графіки не дотримуватимуться. Неможливо передбачити, коли відбудеться наступне розбалансування системи, яка призведе до автоматичного обмеження споживачів. Все відбувається в реальному часі", — зазначив Денис Саква, старший аналітик Dragon Capital.

Але Андріан Прокіп сподівається, що згодом оператору вдасться скоригувати графіки вимкнень так, щоб вони частіше збігалися з реальними відключеннями.

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"Графіки можуть скоригувати на краще. Є певні прогнози попиту на електроенергію, і можна оцінювати, яке відключення, де і скільки дає економії. Ми маємо нову реальність графіків та обсягів споживання, ніж вона була рік тому. Всі дані, накопичені за попередні періоди, — де споживання і яке, вже не релевантні. Впав попит внаслідок скорочення промвиробництва та міграції, і плюс з'явилися обмеження щодо генерації та передачі електроенергії через війну. І ситуація постійно змінюється. Ці фактори накладають відбиток на можливість прогнозувати. Може покращитися, але завжди варто бути готовим, що відключення можуть бути не за графіком”, — пояснив Андріан Прокіп.

Споживачі скаржаться на нерівномірність відключень, коли в тому самому будинку частина квартир отримують електроенергію, а частина ні, що пов'язано не з примхами енергетиків, а зі специфікою ліній електропередач, підведених до будинку.

Один житловий будинок може бути підключений до кількох трансформаторних станцій. У такому разі різні квартири відключатимуть від електроенергії у різний час.

"Різні будинки можуть бути підключені до різних трансформаторних підстанцій. Наприклад, у будинку 5 під'їздів, і всі вони підключені до різних підстанцій, тому буває, що в одному під'їзді світло є, а в чотирьох немає. Або навпаки. Є низка будинків, які розташовані на лінії з критично важливим об'єктом, наприклад, лікарнею. У цьому випадку людям пощастило, тому що їх вимикатимуть найрідше і в останню чергу", — зазначають у "Прикарпаттяобленерго".

[ + – ] Якщо будинок або частина квартир у ньому отримують електроенергію за однією лінією з об'єктом критичної інфраструктури, то відключень може не бути Фото: Pexels

Відомі також випадки, коли будинки регулярно отримують електроенергію, оскільки розташовані на одній лінії з великим підприємством — для великого бізнесу оператор може складати особливий графік або навіть не відключати його від поставок. Також обленерго можуть застосовувати для підприємств звані ліміти споживання, коли завод обмежать до 30-50% від його регулярного енергоспоживання. Все залежить від конкретного регіону, рівня пошкоджень інфраструктури та обсягу споживання, що впливає на навантаження енергосистеми. Але низка підприємств може залишитися осторонь графіків відключень. Наприклад, як зазначав раніше голова ОВА Олег Синєгубов, 20 жовтня обмежили споживання 212 підприємств Харківщини, проте це не зачепило критичної інфраструктури — хлібозаводів, м'ясокомбінатів, передає "Суспільне.Новини".

Повернення світла. Скільки триватимуть відключення від електроенергії споживачів

Міністерство енергетики, профільні фахівці, оператор "Укренерго" та енергокомпанії країни регулярно працюють над різними сценаріями, щоб за умови реалізації будь-якого з них реагувати на виклики оперативно. Проте чіткого прогнозу на зиму немає — надто багато змінних у рівнянні воєнної зими.

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"Прогнозувати можна мільйон сценаріїв, Міненерго та "Укренерго" працюють над різними сценаріями, є і найпесимістичніший. Але й оптимістичний є — зупиняються всі атаки, і ми починаємо все ремонтувати. Ще оптимістичніший сценарій — ми забираємо Запорізьку АЕС, це взагалі дуже гарний сценарій. Треба мислити реалістично. Поки атаки не зупиняться, навряд чи ми зможемо покращити ситуацію в енергетиці", — констатує Денис Саква.

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Андріан Прокіп наголосив: для допомоги енергосистеми важливим є внесок самих споживачів — громадян, які можуть економити електроенергію.

"Економія здатна скоротити добову непропорційність навантаження. Коли наростає пік споживання, то споживачів примусово відключають. Чим більше ми самі економитимемо, тим нижче ймовірність, що до нас примусово застосують графік відключень", — каже Андріан Прокіп. На його думку, зараз важливо кожному відмовитись від регулярного використання потужних електроприладів. Але в результаті, як і з якими відключеннями споживачів пройде зима, залежить від низки важливих факторів.

"Активність обстрілів об'єктів інфраструктури, швидкість проведення ремонтів, рівень запасів вугілля та рівень попиту на електроенергію. Але головне — якою буде протиповітряна оборона", — вважає Андріан Прокіп.

Воєнний фактор у новому опалювальному сезоні є ключовим для розуміння, якими і наскільки довгими будуть відключення, і якими будуть графіки, з якими треба змиритися громадянам та бізнесу.

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"Відключення не припиняться, доки не буде повної потужності пошкоджених станцій та проведення повного ремонту ліній, а отже, і повної стабілізації роботи системи. Якщо все відремонтують, то віялових відключень не повинно бути", — міркує Юрій Корольчук.

Експерти говорять також про те, що стовідсоткової гарантії, що графіків відключень дотримуватимуться, чекати громадянам не варто. Якщо РФ продовжить бити по енергооб'єктах, то вибудувати прогнози споживання та пікових навантажень у різних регіонах неможливо, а отже, і передбачити чіткі графіки відключень теж.

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"Ми прив'язані до пошкоджень внаслідок воєнних дій. Здивований, що люди очікують на таку чіткість графіків. Це не віялові відключення за планом, наприклад, щоб економити вугілля. Є відсутність прогнозованості. Відключень секунда в секунду не буде. Заощаджувати електроенергію потрібно, але найголовнішу економію дають віялові примусові відключення. Це правильно і це єдиний ефективний для енергосистеми варіант", — наголосив Юрій Корольчук.