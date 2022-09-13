Загрози все ближче: чи стануть віялові відключення необхідною умовою опалювального сезону

Найбільшу атомну станцію України ЗАЕС відключено від енергомережі. В новому опалювальному сезоні прогнозується дефіцит виробництва електроенергії. Це може призвести до віялових відключень споживачів від електропостачання.

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НАЕК "Енергоатом" повідомив, що вночі, 11 вересня, енергоблок №6 ЗАЕС відключили від енергомережі. Тобто останній робочий блок Запорізької АЕС більше не виробляє і не передає в енергомережу електроенергію. Безпека ЗАЕС сьогодні — ключове питання, і зупинка блоків з урахуванням окупації та регулярного обстрілу станції виглядає найлогічнішим кроком. Хоча й додає проблем, оскільки після зупинки блоків станції експерти прогнозують можливий дефіцит виробництва електроенергії в Україні. Однак це за умови, що в Україні порушать баланс попиту та обсягу виробництва електричної енергії. Про це йдеться у статті Фокусу "Блекаут, віялові відключення — що далі. Чим обернуться для українців удари РФ по енергомережах".

"Проблема є — частина потужностей втрачена, перебувають на окупованій території і не працюють, частина біля лінії фронту теж не працювала, а решта все під загрозою повітряних ударів. Дефіцит визначатиме хід бойових дій. У країні впало споживання на 30–35%. Це спрощує ситуацію. Виходячи, скільки потужностей втрачено, включаючи ЗАЕС, теоретично можна компенсувати це все наявними потужностями, але в пікові години, можливо, доведеться обмежувати споживання», — зазначає Андріан Прокіп, експерт з питань енергетики Українського інституту майбутнього.

У разі дефіциту виробництва електроенергії можуть ввести обмеження для споживачів, зокрема для населення

Андріан Прокіп не відкидає, що віялові відключення можливі по кілька годин на день у періоди зимового піка.

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У результаті кількість і частота віялових відключень в Україні залежать від того, яким буде попит на електроенергію в осінньо-зимовий період.

"Обмеження попиту — радикальний засіб для балансування роботи енергосистеми, і є категорії споживачів, які першими підпадають під обмеження — це промислові споживачі. В останню чергу — об'єкти критичної інфраструктури, соціальної інфраструктури населення", — пояснив Роман Ніцович. На його думку, цілком ймовірно, що попит на електроенергію цієї зими не зросте, і тоді для відключень не буде передумов (хіба що їх спричинять атаки росіян на інфраструктуру країни).

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Однак із приходом холодів українці можуть все частіше використовувати електрообігрів, що може вплинути на зростання споживання електроенергії. Щоб не імпортувати дорогу електроенергію з ЄС, в Україні можуть ухвалити рішення про періодичні віялові відключення від електроенергії різних груп споживачів. Таке ж рішення можуть прийняти і за умови, що, крім ЗАЕС, ще одну велику генерувальну електроенергію станцію зупинять.

Раніше Фокус писав, що українська енергомережа має достатню гнучкість, щоб фахівці підприємств могли протягом кількох годин відновити електропостачання там, де РФ завдає ударів.

Як повідомлялося, в Україні 2022 року ціна електроенергії для населення залишається на рівні 2021 року. Відсутність перегляду тарифів загрожує енергокомпаніям збитків та, в результаті, відключення електроенергії.