Угрозы все ближе: станут ли веерные отключения необходимым условием отопительного сезона

Крупнейшая атомная станция Украины ЗАЭС отключена от энергосети. В новом отопительном сезоне прогнозируется дефицит производства электроэнергии. Это может вести к веерным отключениям потребителей от электроснабжения.

Related video

НАЭК "Энергоатом" сообщил, что ночью 11 сентября энергоблок №6 ЗАЭС отключили от энергосети. То есть, последний работающий блок Запорожской АЭС больше не производит и не передает в энергосеть электроэнергию. Безопасность ЗАЭС сегодня – ключевой вопрос, и остановка блоков с учетом оккупации и регулярных обстрелов станции выглядит наиболее логичным шагом. Хотя и добавляет проблем, так как после остановки блоков станции эксперты прогнозируют возможный дефицит производства электроэнергии в Украине. Однако это при условии, что в Украине будет нарушен баланс спроса и объема производства электрической энергии. Об этом идет речь в статье Фокуса "Блэкаут, веерные отключения – что дальше. Чем обернутся для украинцев удары РФ по энергосетям".

"Проблема есть – часть мощностей потеряны, находятся на оккупированной территории и не работают, часть у линии фронта тоже не работали, а остальные все под угрозой воздушных ударов. Дефицит будет определяться ходом боевых действий. В стране упало потребление на 30–35%. Это упрощает ситуацию. Исходя, сколько мощностей потеряно, включая ЗАЭС, теоретически можно компенсировать это все существующими мощностями, но в пиковые времена, возможно, придется ограничивать потребление", — отмечает Андриан Прокип, эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего.

В случае дефицита производства электроэнергии могут быть введены ограничения для потребителей, в том числе, для населения

Андриан Прокип не исключает, что веерные отключения возможны по несколько часов в день в периоды зимнего пика.

Важно

Готовь буржуйку летом. Какие проблемы с газом и теплом могут быть в новом зимнем сезоне

В итоге, количество и частота веерных отключений в Украине зависят от того, каким будет спрос на электроэнергию в осенне-зимний период.

"Ограничение спроса – радикальное средство для балансировки работы энергосистемы, и есть категории потребителей, которые первыми попадают под ограничения – это промышленные потребители. В последнюю очередь – объекты критической инфраструктуры, социальной инфраструктуры, население", — объяснил Роман Ницович. По его мнению, не исключено, что спрос на электроэнергию этой зимой не вырастет, и тогда для отключений не будет предпосылок (разве что они будут вызваны атаками россиян на инфраструктуру страны).

Важно

Зима без атома: грозят ли украинцам веерные отключения электроэнергии

Однако с наступлением холодов украинцы могут все чаще использовать электрообогрев, что может повлиять на рост потребления электроэнергии. Чтобы не импортировать дорогую электроэнергию из ЕС, в Украине могут принять решение о периодических веерных отключениях от электроэнергии разных групп потребителей. Такое же решение может быть принято и при условии, что, кроме ЗАЭС, еще одна крупная генерирующая электроэнергию станция будет остановлена.

Ранее Фокус писал, что украинская энергосеть обладает достаточной гибкостью, чтобы специалисты предприятий могли в течение пары часов возобновить электроснабжение там, где РФ наносит удары.

Как сообщалось, в Украине в 2022 году цена электроэнергии для населения остается на уровне 2021 года. Отсутствие пересмотра тарифов грозит энергокомпаниям убыткам и, в итоге, отключениями электроэнергии.