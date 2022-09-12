Блэкаут, веерные отключения – что дальше. Чем обернутся для украинцев удары РФ по энергосетям

Россияне продолжают бить по инфраструктурным объектам в Украине, в частности, энергосетям и генерации. Фокус узнал, чем грозят Украине удары оккупантов и будут ли веерные отключения от поставок электроэнергии потребителям, среди которых – население.

Россия 11 сентября нанесла ряд прицельных военных ударов по объектам критической инфраструктуры, которые отвечают за электроснабжение некоторых регионов. В частности, речь идет об атаке на населенные пункты Харьковской и Днепропетровской области, электроэнергия также была отключена в Полтавской и Сумской областях. Самые масштабные разрушения вследствие удара ВС РФ – на ТЭЦ-5 Харькова, из-за пожара на которой жители Харькова были лишены и электроэнергии, и, соответственно, водоснабжения, которое невозможно без поставок электроэнергии.

Критические удары. Зачем россиянам разрушение украинских энергосетей и ТЭЦ

В НЭК "Укрэнерго" 12 сентября сообщили, что сразу после ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры, пока ГСЧС тушили пожары, диспетчеры и инженеры оператора совместно со специалистами облэнерго заживили большинство отключенных регионов по заранее подготовленным резервным схемам и алгоритмам действий. То есть, для возобновления электроснабжения понадобилось всего несколько часов.

"Мы готовились к любым ситуациям во время войны и продолжаем держать #Энергетический фронт. Вчера диспетчеры "Укрэнерго" и операторов систем распределения справились отлично, вернув свет по резервным линиям электропередачи, за что им искренняя благодарность. Пока сохраняются точечные отключения, над их устранением непрерывно работают", — отметил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

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"Удары по инфраструктуре — это психологический фактор. С одной стороны, такие удары оказывают на население психологическое влияние, которое, по мнению агрессора, должно уменьшить сопротивление (агрессии РФ, — Фокус). С другой стороны, повреждение поставок электроэнергии влияет на функционирование всех процессов, это влияние широкого спектра", — отмечает Андриан Прокип, эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего.

Впрочем, эксперты говорят, что на данном этапе украинская сеть обладает достаточной гибкостью, чтобы специалисты предприятий могли в течение пары часов возобновить электроснабжение там, где РФ наносит удары.

[ + – ] ВС РФ бьют по электросетям в Украине, надеясь склонить украинцев к прекращению сопротивления агрессору Фото: Укрэнерго

"После вчерашних ударов электропитание большинства пострадавших областей было восстановлено довольно быстро. В принципе, наша энергосистема – достаточно разветвленная ​​и гибкая, чтобы при ремонте участка обеспечить снабжение временными схемами или маршрутами", — говорит Роман Ницович, руководитель программ аналитического центра DiXi Group.

Иной вопрос – генерация. Если последствия ударов по сетям ремонтируются довольно оперативно, то риски для генерации (и последствия ударов по предприятиям, которые производят электроэнергию) могут быть более значительными и требующими больше времени на восстановление.

[ + – ] Повреждение электросетей специалисты могут отремонтировать в течение нескольких часов. Хуже ситуация с генерацией - если удар приходится на ТЭЦ или ТЭС

"Есть генерирующая инфраструктура. И один из объектов — Харьковская ТЭЦ-5 — был поврежден. Если враг продолжит прицельно бить по таким объектам, это серьезная угроза, преимущественно для теплоснабжения, в меньшей степени, как для объекта электрогенерации", — отметил Роман Ницович.

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Андриан Прокип считает, что на сегодняшний день наилучшим способом защиты энергоинфраструктуры Украины является, конечно же, система противовоздушной обороны. С другой стороны, необходим и стратегический запас материалов, запчастей и оборудования, чтобы в случае повреждений вследствие прилетов специалисты компаний могли оперативно провести ремонтные работы.

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"Нужен определенный запас материалов и оборудования. Те запасы, которые ранее имели операторы, они использовали, и теперь пополняют его, во многом благодаря гуманитарной помощи через фонд Ukrainian Energy Support Fund. Он создан и действует при Секретариате Энергетического сообщества. Должен быть запас и комплектующих деталей, и также должен быть запас топлива. Если у нас есть понимание угроз для определенного вида генерации, нужно усиливать другие виды генерации, чтобы они были готовы включиться по команде диспетчера и выдать нужную энергосистеме мощность", — объяснил Фокусу Роман Ницович. То есть, речь идет о том, чтобы подготовиться к угрозам, создав заранее и запас необходимого оборудования, и запас топлива – мазута, угля и природного газа. Это поможет и быстро реализовать ремонтные работы, и переключить станции, при необходимости, с одного вида топлива на другой.

Чтобы уменьшить риски разрушений инфраструктуры нужно не только эффективное ПВО, но и запас оборудования и материалов для ремонта

Исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк считает, что важен и вопрос инвестирования в дополнительные генераторы.

"Опыт попавших в оккупацию городов весной этого года свидетельствует, что пропадание тока ведет к остановке водоснабжения, теплоснабжения, обрыву технологических цепочек. Установка резервных генераторов – критически важна. Многие предприятия это сделали, многие не сделали, потому что это вопрос и денег, и оборудования – где его взять", — отмечает Святослав Павлюк.

Он также подчеркнул, что существующие системы должны иметь возможность работать в автономном режиме.

"Важно, чтобы солнечные станции имели возможность работать в автономном режиме – имели гибридный инвертор или просто автономный преобразователь", — говорит эксперт.

[ + – ] Повреждение энергетических сетей ведет к остановке технологической цепочки - исчезает водоснабжение и подача тепла Фото: Pexels

К сожалению, вопрос ударов россиян по критической инфраструктуре – не единственный, который является угрозой для стабильности поставок электроэнергии украинским потребителям. Святослав Павлюк говорит, что существует угроза финансовая – многие предприятия энергетической отрасли находятся в убытках и долгах.

"Мы сейчас в ситуации, когда стоимость топлива для генерации выросла в разы, а стоимость электроэнергии не изменилась, цена осталась, как раньше. Электроэнергия для населения имеет стоимость на уровне 1 копейки, остальное – доставка. Раньше цена электроэнергии для предприятий плюс стоимость передачи компенсировала тариф для населения. Были кросс-субсидии внутри сектора. Но упала промышленность – дотировать тарифы для населения некому, а мы еще должны платить за электроэнергию по "зеленому тарифу". Финансовая модель энергорынка трещит, там речь идет о десятках миллиардов", — рассказал Святослав Павлюк.

В то же время, опрошенные Фокусом эксперты отмечают, что не слышали об инициативах правительства или парламента помочь энергокомпаниям профинансировать те затраты, которые они несут вследствие военных действий.

"Операторы сетей – НКРЭКУ для них принимала решение об использовании тарифной выручки в рамках инвестиционных программ на ремонты. То есть, они могут брать средства из тех, что были запланированы на новые инвестиции. Конечно, для регулируемых субъектов рынка вопрос финансирования затрат будет подниматься, потому что у них единственный источник – это тариф", — говорит Роман Ницович. Тарифы для населения в новом отопительном сезоне меняться не будут — ранее закон о запрете повышения тарифов принял парламент, а в правительстве неоднократно заявляли, что для населения тарифы на электроэнергию, воду, газ и тепло останутся на уровне прошлого сезона.

ЗАЭС вышла из сети. Может ли в Украине возникнуть дефицит электроэнергии

НАЭК "Энергоатом" сообщил, что ночью 11 сентября энергоблок №6 ЗАЭС отключили от энергосети. Идет подготовка к его охлаждению и переводу в холодное состояние.

"Последние трое суток 6-й энергоблок работал в режиме острова, питая только собственные потребности ЗАЭС на критически низком уровне мощности (от 114 до 140 МВт), поскольку из-за российских обстрелов были повреждены все линии связи Запорожской АЭС с энергосистемой Украины. Вчера вечером после возобновления работоспособности одной из этих линий связи электропитание собственных потребностей ЗАЭС стало возможным от энергосистемы Украины. Следовательно, было принято решение об отключении энергоблока №6 и переводе его в наиболее безопасное состояние – холодный останов", — говорится в сообщении "Энергоатома".

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Безопасность ЗАЭС сегодня – ключевой вопрос, и остановка блоков с учетом оккупации и регулярных обстрелов станции выглядит наиболее логичным шагом. Хотя и добавляет проблем, так как после остановки блоков станции эксперты прогнозируют возможный дефицит производства электроэнергии в Украине. Однако это при условии, что будет нарушен баланс спроса и объема производства.

Будут ли веерные отключения в Украине?

"Проблема есть – часть мощностей потеряны, находятся на оккупированной территории и не работают, часть у линии фронта тоже не работали, а остальные все под угрозой воздушных ударов. Дефицит будет определяться и ходом боевых действий. В Украине упало потребление на 30–35%. Это упрощает ситуацию. Исходя из того, сколько мощностей потеряно, включая ЗАЭС, теоретически можно компенсировать это все существующими в стране мощностями, но в пиковые времена, возможно, придется ограничивать потребление", — отмечает Андриан Прокип. Он не исключает, что веерные отключения возможны по несколько часов в день в периоды зимнего пика.

[ + – ] В случае, если в Украине будут отключены от сети другие крупные станции, возможно, придется ограничивать потребление путем веерных отключений Фото: Hi-News.ru

В итоге, количество и частота веерных отключений в Украине зависят от того, каким будет спрос в осенне-зимний период.

"Ограничение спроса – радикальное средство для балансировки работы энергосистемы, и есть категории потребителей, которые первыми попадают под ограничения – это промышленные потребители. В последнюю очередь – объекты критической инфраструктуры, социальной инфраструктуры, население", — объяснил Роман Ницович. По его мнению, не исключено, что спрос на электроэнергию в осенне-зимний период и не вырастет, и тогда для отключений не будет предпосылок (разве что они будут вызваны атаками россиян на инфраструктуру Украины).

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Однако с наступлением холодов украинцы могут все чаще использовать электрообогрев, что может повлиять на рост потребления электроэнергии. Чтобы не импортировать дорогую электроэнергию из ЕС, в Украине могут принять решение о периодических веерных отключениях от электроэнергии разных групп потребителей.

Такое же решение может быть принято и при условии, что, кроме ЗАЭС, еще одна крупная генерирующая электроэнергию станция будет по каким-либо причинам остановлена. Но сейчас, в сентябре, речь идет лишь о временных отключениях определенных населенных пунктов из-за разрушений вследствие ударов ВС РФ по украинским энергосетям и ТЭЦ. Дефицита электроэнергии на данном этапе нет – Украина даже продолжает продавать электроэнергию странам ЕС.