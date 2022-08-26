Не только МАГАТЭ. Может ли Украина решить вопрос безопасности Запорожской АЭС

Блоки Запорожской АЭС 25 августа находились в аварийном отключении и были отсоединены от украинской энергосистемы. И хотя 26 августа один из блоков ЗАЭС был снова запущен, риски для безопасной работы этой станции остаются.

Запорожская АЭС уже который месяц остается под пристальным вниманием украинских властей и международных инстанций. Последнее аварийное отключение блоков 25 августа спровоцировало очередные опасения относительно уровня безопасности этой станции, потому что российские военные продолжают обстрел оккупированной в Энергодаре станции, а внезапные аварийные отключения могут привести к катастрофе, говорят опрошенные Фокусом эксперты.

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"Вчера станция фактически остановилась, блоки перешли в аварийный режим, питались от генераторов, и мы помним, что в любом случае блоки должны охлаждаться, иначе – новый Чернобыль. Теперь нужно обращение к миру, проблема ЗАЭС сегодня должна стать и проблемой Украины, и проблемой Европы, нужно просить активнее МАГАТЭ и другие институции, чтобы они показали свою дееспособность", — рассказал в комментарии Фокусу народный депутат, экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко. Он уверен: ситуация с ЗАЭС – это попытка создания Россией войны на энергетическом фронте.

По его словам, целью РФ остается выведение станции из энергосистемы Украины (что, собственно, и произошло 25 августа, о чем писал Фокус).

"Цель РФ – вывести станцию из баланса энергосистемы Украины. Они все делают, чтобы станция работала на Крым, а не на Украину, и потому вчера была атака на ЛЭП-750, через которую станция работает на украинскую энергосистему. Там не все так просто технически, как россияне себе нарисовали, я вам гарантирую, что в Крым электроэнергия от ЗАЭС не пойдет", — говорит Алексей Кучеренко.

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Ольга Кошарная, эксперт по энергетическим вопросам, тоже говорит, что РФ хотела бы переподключить станцию на Крым. Но пока реализация проекта оккупантов откладывается. "Пока на паузе переподключение Запорожской АЭС на Крым, ведь разбомблена Джанкойская подстанция, и взорваны опоры в Херсонской области", — говорит эксперт.

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Она считает, что приезд миссии МАГАТЭ очень важен, и что уже в начале сентября миссия все же посетит атомную станцию в Энергодаре. "Вопрос, надолго ли эта миссия. Миссия МАГАТЭ должна быть на ЗАЭС на постоянной основе. Только так она стабилизирует ситуацию", — уверена Кошарная.

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Ольга Кошарная говорит, что лучшим решением в целях обеспечения максимальной безопасности была бы остановка всех шести блоков ЗАЭС – переведение их в режим "холодной заморозки".

"Я считаю, что с момента оккупации энергоблоки ЗАЭС нужно было перевести в режим холодной заморозки, они в таком режиме более безопасны, чем когда регулярно есть риск аварийных остановок. 11 августа была коллегия Госатомрегулирования, на которой было принято решение внести изменения в условия эксплуатации двух блоков ЗАЭС для переведения их в режим "холодной заморозки". При этом, член коллегии Шендерович настаивал, что такие условия нужны для всех шести блоков, но его не послушали. Два блока – потому что там рядом с ними подведена российская военная техника", — объяснила Ольга Кошарна.

По ее словам, у "Энергоатома" есть отчет по безопасности, где рассматриваются разные сценарии. "В холодной остановке, если дизель-генераторы не сработали, то есть 27 часов до начала расплавления активного вещества. Если же блок внезапно аварийно останавливается, то всего 3-6 часов", — отмечает эксперт.

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Сейчас продолжаются работы по возобновлению работы двух энергоблоков ЗАЭС. "26 августа 2022 года в 14:04 один из остановленных вчера энергоблоков ЗАЭС подключен к энергосети, продолжается набор мощности. Замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет", — говорится в сообщении "Энергоатома". То есть, переводить в режим холодной остановки их пока не собираются. По мнению Ольги Кошарной, это связано с тем, что Украине сейчас интересно продавать электроэнергию, экспортировать в страны ЕС, так как у страны профицит производства электроэнергии.

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Так или иначе, маловероятно, что "Энергоатом" в период отопительного сезона сможет запустить в работу все 15 энергоблоков украинских атомных станций. А полная остановка энергоблоков Запорожской станции потенциально может привести к дефициту производства электроэнергии в стране.

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"С точки зрения прохождения отопительного сезона – огромная проблема, если ЗАЭС будет выведена из системы, то мы станем не профицитными, а дефицитными, и быстро будет расти расход угля на ТЭСах, а затем газ понадобится для производства электроэнергии. Очень важно иметь резерв по газу на уровне 2,5 млрд. куб.", — сообщил Алексей Кучеренко. По его мнению, зима будет очень сложной, и не исключены ограничения в поставках тепла и электроэнергии.

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"Правительство должно предупредить население. В ЕС уже всех предупреждают. А у нас пока нет, а надо говорить прямо – может быть низкая температура, так как не будет газа, а если включите электрообогреватели, то полетит сеть, надо готовить людей. Мы боимся паники? Паника начнется, когда начнутся веерные отключения", — объяснил Алексей Кучеренко.