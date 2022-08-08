Остановить ЗАЭС. Как избежать ядерной катастрофы из-за действий РФ в Энергодаре

Россия угрожает Украине и всему миру, поскольку обстреливает и минирует крупнейшую в Европе атомную станцию – ЗАЭС в Энергодаре. Как минимизировать ядерные угрозы, которые представляют действия российских оккупантов в Энергодаре?

НАЭК "Энергоатом" 5 августа сообщила об обстрелах крупнейшей в Европе станции – площадки Запорожской атомной электростанции. Там говорят, что в результате обстрелов повреждена высоковольтная линия. Кроме того, оккупанты минируют станцию, чтобы использовать ее в качестве ядерного шантажа.

6 августа генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси заявил, что военные действия, ставящие под угрозу безопасность Запорожской атомной электростанции, совершенно неприемлемы и должны быть предотвращены любой ценой. По его словам, для обеспечения безопасности, миссия МАГАТЭ обязана приехать на ЗАЭС.

"Эта жизненно важная миссия до сих пор не состоялась не по вине МАГАТЭ. Несмотря на наши решительные усилия, пока это невозможно. Я не сдамся. Я буду продолжать настаивать — и еще раз настаивать — на том, чтобы эта миссия МАГАТЭ наконец состоялась. Но для этого потребуется сотрудничество, понимание и содействие со стороны как Украины, так и России", — отметил Гросси.

Как сообщила Фокусу эксперт по энергетическим вопросам Ольга Кошарная, план, как действовать, чтобы избежать катастрофы на ЗАЭС, еще в марте озвучил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Когда россияне захватили станцию с ночь с 3 на 4 марта, вскоре МАГАТЭ сделало официальное заявление, а Денис Шмыгаль озвучил схему: немедленный доступ к оккупированной станции миссии МАГАТЭ при поддержке ООН для деоккупации и создания безопасной 30-тикилометровой зоны", — сказала Кошарная.

Эксперт уверена: чтобы избежать катастрофы, на ЗАЭС необходимо привлечь и МАГАТЭ, и ООН

По ее мнению, Россия сейчас ведет невиданного масштаба шантаж, и со стороны ЗАЭС установила свою артиллерию, чтобы регулярно обстреливать Никополь и Марганец, тогда как ВСУ не могут ответить на этот огонь, ведь оккупанты находятся в непосредственной близости к ЗАЭС.

"В четверг 4 августа заседала коллегия Госатомрегулирования, где было озвучено предложение Виктора Шендеровича: внести изменения в условия эксплуатации станции, а именно – применить метод холодной остановки энергоблоков ЗАЭС", — отметила Ольга Кошарная.

По ее словам, существует высокая опасность негативного развития событий на ЗАЭС.

"Опасность есть. Россияне попали (в результате обстрела, — Фокус) в азотно-кислородную станцию, которая охлаждает турбину с генератором. Если не охлаждать, турбина перегреется и сгорит. Это все шантаж. Им ведь нужна работающая ЗАЭС, они еще в мае заявили об этом, что им на Крым нужна линия. Они восстановили там линию электропередач. Крым является энергодефицитным, там линия с Краснодарского края не обеспечивала полностью Крым, были долго веерные отключения, и им сейчас нужна действующая станция, идет шантаж, угрозы, что вот, мол, нам ничего не стоит подорвать электростанцию", — говорит эксперт.

По ее словам, в состоянии холодной остановки энергоблоки более безопасны.

"Наш персонал там работает и может остановить блоки", — объяснила эксперт.

[ + – ] Гендиректор МАГАТЭ Мариано Гросси говорит, что присутствие МАГАТЭ имеет первостепенное значение, чтобы ситуация на ЗАЭС не вышла из-под контроля. Фото: iaea.org

Что должна делать Украина в связи с нарушением уровня безопасности на Запорожской АЭС:

Остановить энергоблоки ЗАЭС методом холодной остановки; Привлечь миссию МАГАТЭ и допустить ее представителей на станцию на постоянной основе; Обратиться в ООН с письмом о введении миротворческих сил ООН на все атомные станции в Украине, — рекомендует Ольга Кошарная.

"Совбез России наложил бы вето (на введение миротворческих сил на АЭС), но затем собрали бы Генассамблею, и они дали бы мандат "голубым каскам" зайти на все станции. В зоне опасности – и Ривненская АЭС, ведь близко к Беларуси, и Южноукраинская АЭС, которая вблизи фронта", — говорит Ольга Кошарная.

Эксперт подчеркивает: действия России попадают под статью Международной конвенции ООН о противодействии ядерному терроризму.

"Этим займется Международный криминальный суд в Гааге. Также нужны мировые санкции на "Росатом", его руководство, всех главных инженеров, нужно затормозить все атомные проекты России за границей", — считает Ольга Кошарная.

Важно

ВС РФ угрожают взорвать Запорожскую АЭС, — Энергоатом

Напомним, 12 марта на Запорожской атомной электростанции в Энергодаре представители "военно-гражданской администрации" заявили ее сотрудникам, что АЭС теперь находится в собственности российского государственного холдинга "Росатом".

Как сообщал Фокус, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что Россия готова продавать Украине электроэнергию со взятой под контроль российскими военными Запорожской АЭС, или же станция в Энергодаре будет работать на Россию. После этого в НЭК "Укрэнерго" сообщили, что ЗАЭС находится в украинской сети под контролем украинских специалистов, энергосистема Украины не имеет физических связей с энергосистемой России, поставки электроэнергии из украинских электростанций в РФ физически невозможны, а любое изменение ситуации на ЗАЭС будет означать акт ядерного терроризма.