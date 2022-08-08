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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Зупинити ЗАЕС. Як уникнути ядерної катастрофи через дії РФ в Енергодарі

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Фото: delo.ua | Місія МАГАТЕ поки що так і не побувала на ЗАЕС, хоча Маріано Гроссі заявляє, що місія готова приїхати

Росія погрожує Україні та всьому світу, оскільки обстрілює та мінує найбільшу в Європі атомну станцію — ЗАЕС в Енергодарі. Як мінімізувати ядерні загрози, які становлять дії російських окупантів в Енергодарі?

НАЕК "Енергоатом" 5 серпня повідомила про обстріл найбільшої в Європі станції — майданчика Запорізької атомної електростанції. Там кажуть, що внаслідок обстрілів пошкоджено високовольтну лінію. Крім того, окупанти мінують станцію, щоб використовувати її як ядерний шантаж.

6 серпня генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі заявив, що воєнні дії, що ставлять під загрозу безпеку Запорізької атомної електростанції, абсолютно неприйнятні і їх потрібно запобігти за будь-яку ціну. За його словами, для забезпечення безпеки місія МАГАТЕ зобов'язана приїхати на ЗАЕС.

"Ця життєво важлива місія досі не відбулася не з вини МАГАТЕ. Незважаючи на наші рішучі зусилля, поки що це неможливо. Я не здамся. Я продовжуватиму наполягати — і ще раз наполягати — на тому, щоб ця місія МАГАТЕ нарешті відбулася" . для цього буде потрібна співпраця, розуміння та сприяння з боку як України, так і Росії ", — зазначив Гроссі.

Як повідомила Фокусу експертка із енергетичних питань Ольга Кошарна, план, як діяти, щоб уникнути катастрофи на ЗАЕС, ще у березні озвучив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Коли росіяни захопили станцію з ніч з 3 на 4 березня, незабаром МАГАТЕ зробило офіційну заяву, а Денис Шмигаль озвучив схему: негайний доступ до окупованої станції місії МАГАТЕ за підтримки ООН для деокупації та створення безпечної 30-кілометрової зони", — сказала вона.

Експертка впевнена: щоб уникнути катастрофи, на ЗАЕС необхідно залучити і МАГАТЕ, і ООН

На її думку, Росія зараз веде небаченого масштабу шантаж, і з боку ЗАЕС встановила свою артилерію, щоб регулярно обстрілювати Нікополь та Марганець, тоді як ЗСУ не можуть відповісти на цей вогонь, адже окупанти перебувають у безпосередній близькості до ЗАЕС.

"У четвер 4 серпня засідала колегія Держатомрегулювання, де була озвучена пропозиція Віктора Шендеровича: внести зміни до умов експлуатації станції, а саме — застосувати метод холодної зупинки енергоблоків ЗАЕС", — зазначила Ольга Кошарна.

За її словами, є висока небезпека негативного розвитку подій на ЗАЕС.

"Небезпека є. Росіяни поцілили (в результаті обстрілу, — Фокус) в азотно-кисневу станцію, яка охолоджує турбіну з генератором. Якщо не охолоджувати, турбіна перегріється і згорить. Це все шантаж. Адже їм потрібна працююча ЗАЕС, вони ще в травні заявили про це, що їм на Крим потрібна лінія. Вони відновили там лінію електропередач. Крим є енергодефіцитним, там лінія з Краснодарського краю не забезпечувала повністю Крим, були довго віялові відключення, і їм зараз потрібна робоча станція, йде шантаж, погрози, що ось, мовляв, нам завиграшки підірвати електростанцію", — каже експертка.

За її словами, у стані холодної зупинки енергоблоки безпечніші.

"Наш персонал там працює і може зупинити блоки", — пояснила експертка.

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Гендиректор МАГАТЕ Маріано Гроссі каже, що присутність МАГАТЕ має першорядне значення, щоб ситуація на ЗАЕС не вийшла з-під контролю.
Фото: iaea.org

Що має робити Україна через порушення рівня безпеки на Запорізькій АЕС:

  1. Зупинити енергоблоки ЗАЕС методом холодної зупинки;
  2. Залучити місію МАГАТЕ та допустити її представників на станцію на постійній основі;
  3. Звернутися до ООН із листом про введення миротворчих сил ООН на всі атомні станції в Україні, — рекомендує Ольга Кошарна.

"Рада безпеки Росії наклала б вето (на введення миротворчих сил на АЕС), але потім зібрали б Генасамблею, і вони дали б мандат "блакитним каскам" зайти на всі станції. У зоні небезпеки — і Рівненська АЕС, адже близько до Білорусі, і Південноукраїнська АЕС, яка поблизу фронту", — каже Ольга Кошарна.

Експертка наголошує: дії Росії потрапляють під статтю Міжнародної конвенції ООН про протидію ядерному тероризму.

"Цим займатиметься Міжнародний кримінальний суд у Гаазі. Також потрібні світові санкції на "Росатом", його керівництво, всіх головних інженерів, потрібно загальмувати всі атомні проєкти Росії за кордоном", — вважає Ольга Кошарна.

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ЗС РФ погрожують підірвати Запорізьку АЕС, — Енергоатом
ЗС РФ погрожують підірвати Запорізьку АЕС, — Енергоатом

Нагадаємо, 12 березня на Запорізькій атомній електростанції в Енергодарі представники "військово-цивільної адміністрації" заявили її співробітникам, що АЕС тепер перебуває у власності російського державного холдингу "Росатом".

Як повідомляв Фокус, віцепрем'єр РФ Марат Хуснуллін заявив, що Росія готова продавати Україні електроенергію з взятої під контроль російськими військовими Запорізької АЕС, або станція в Енергодарі працюватиме на Росію. Після цього в НЕК "Укренерго" повідомили, що ЗАЕС перебуває в українській мережі під контролем українських фахівців, енергосистема України не має фізичних зв'язків з енергосистемою Росії, постачання електроенергії з українських електростанцій до РФ фізично неможливе, а будь-яка зміна ситуації на ЗАЕС означатиме акт ядерного тероризму.