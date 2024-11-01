На одному з реакторів ЗАЕС стався витік води: окупанти приступили до ремонту

За даними МАГАТЕ, для усунення наслідків аварії довелося знизити тиск на електростанції до атмосферного рівня. Директор агентства Рафаель Гроссі додав, що за ситуацією уважно стежать.

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На одному з реакторів тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції в Енергодарі виявили витік води. Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ.

За даними генерального директора агентства Рафаеля Гроссі, на території станції почалися ремонтні роботи одного з шести реакторів. Це був вимушений захід після того, як було виявлено витік води з імпульсної лінії, яка під'єднана до першого контуру енергоблока.

Після цієї звістки група експертів МАГАТЕ, яка розміщена на Запорізькій АЕС, відвідала територію станції. За попередніми оцінками ремонтні роботи будуть завершені до кінця тижня. Для цього довелося знизити тиск у першому контурі до атмосферного рівня.

"Агентство продовжить уважно стежити за цим питанням, хоча ми не бачимо жодних безпосередніх проблем для ядерної безпеки. Загалом, ми визначили, що регулярне технічне обслуговування обладнання, яке є життєво важливим для забезпечення сталої ядерної безпеки, є складним завданням для Запорізької атомної електростанції під час конфлікту", — заявив Рафаель Гроссі.

На момент публікації матеріалу пресслужба "Енергоатому" не коментувала інцидент на Запорізькій АЕС.

Нагадаємо, 30 жовтня повідомлялося, що ЗС РФ встановили зенітну установку біля енергоблоку на ЗАЕС і ведуть звідти вогонь. Ворожа установка цілодобово працює з території захопленої російськими окупантами АЕС, відбиваючи повітряні атаки ЗСУ.