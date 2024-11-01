На одном из реакторов ЗАЭС произошла утечка воды: оккупанты приступили к ремонту

По данным МАГАТЭ, для устранения последствий аварии пришлось снизить давление на электростанции до атмосферного уровня. Директор агентства Рафаэль Гросси добавил, что за ситуацией внимательно следят.

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На одном из реакторов временно оккупированной Запорожской атомной электростанции в Энергодаре обнаружили утечку воды. Об этом сообщила пресс-служба МАГАТЭ.

По данным генерального директора агентства Рафаэля Гросси, на территории станции начались ремонтные работы одного из шести реакторов. Это была вынужденная мера после того, как была обнаружена утечка воды из импульсной линии, которая подключена к первому контуру энергоблока.

После этого известия группа экспертов МАГАТЭ, которая размещена на Запорожской АЭС, посетила территорию станции. По предварительным оценкам ремонтные работы будут завершены до конца недели. Для этого пришлось снизить давление в первом контуре до атмосферного уровня.

"Агентство продолжит внимательно следить за этим вопросом, хотя мы не видим никаких непосредственных проблем для ядерной безопасности. В целом, мы определили, что регулярное техническое обслуживание оборудования, которое является жизненно важным для обеспечения устойчивой ядерной безопасности, является сложной задачей для Запорожской атомной электростанции во время конфликта", — заявил Рафаэль Гросси.

На момент публикации материала пресс-служба "Энергоатома" не комментировала инцидент на Запорожской АЭС.

Напомним, 30 октября сообщалось, что ВС РФ установили зенитную установку возле энергоблока на ЗАЭС и ведут оттуда огонь. Вражеская установка круглосуточно работает с территории захваченной российскими оккупантами АЭС, отражая воздушные атаки ВСУ.