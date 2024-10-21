Запорожская АЭС на грани блэкаута: в Минэнерго предупредили о радиационной опасности

Министр Герман Галущенко заявил, что как только разрешит ситуация безопасности, энергетики сделают все возможное для восстановления линии питания ЗАЭС

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В понедельник 21 октября из-за систематических российских обстрелов отключилась одна из двух линий электропередачи, соединяющих временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины. Об этом сообщили в министерстве энергетики.

Отмечается, что обеспечение внешнего питания станции, которое необходимо для безопасного функционирования, снова под угрозой. Сейчас станция питается только одной линией электропередачи.

"При отключении станции от внешнего питания на Запорожской АЭС произойдет очередной полный блекаут, который создает угрозу радиационной безопасности", — сказано в сообщении.

Блэкаут ЗАЭС Фото: Министерство энергетики Украины

Как заявил министр энергетики Герман Галущенко, только возвращение Украине контроля над оккупированной Запорожской АЭС может обеспечить безопасную эксплуатацию крупнейшей в Европе атомной станции.

"Из-за вражеских обстрелов снова отключилась одна из линий электропередачи, соединяющая временно оккупированную Запорожскую АЭС с украинской энергосистемой. Как только разрешит ситуация безопасности, энергетики сделают все возможное для восстановления линии питания ЗАЭС", — отметил министр.

Отметим, что ЗАЭС уже была на грани блэкаута первого октября. Тогда в Минэнерго заявили, что ВС РФ атаковали подстанцию, в результате чего одна из линий ЗАЭС была обесточена.

Также в ЦПД сообщали, что россияне на территории ЗАЭС обучают пилотов FPV-дронов. Российские пилоты дронов терроризируют население Никополя, отметил руководитель Центра Андрей Коваленко. Фактически ЗАЭС является прикрытием для оккупантов.