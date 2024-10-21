ВС РФ вывесили флаг КНДР в Донецкой области: в ЦПД объяснили, в чем цель таких действий (фото)

Журналисты обнародовали снимки, как заявляется, флагов РФ и КНДР возле села Цукурино в Донецкой области. Руководитель ЦПД Андрей Коваленко говорит, что РФ пытается масштабировать тему КНДР и использовать ее в качестве "пропаганды страха" против Украины.

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В недавно оккупированном украинском селе Цукурино возле города Покровск были вывешены флаги РФ и КНДР. Соответствующую фотографию обнародовал украинский журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram.

"Флаг КНДР, как утверждают, вывесили недавно возле оккупированного украинского села Цукурино в районе Покровска вместе с российским флагом", — написал журналист.

Флаги РФ и КНДР в селе Цукурино (фото: Андрей Цаплинко/Telegram) Фото: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS

На появление соответствующей фотографии отреагировали в Центре противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины. Руководитель этого ведомства Андрей Коваленко отметил, что такая акция "является исключительно элементом информационных операций".

"Они [ВС РФ] сейчас будут масштабировать тему КНДР и пытаться использовать ее в качестве "пропаганды страха" против Украины. Будут пугать максимально, пытаться искажать правдивую информацию о 12 тысячах военных КНДР на территории России, ложью о сотнях тысяч", — подчеркнул руководитель ЦПД.

Коваленко отметил, что военные КНДР "действительно есть и их готовят к войне, но количество фиксируется не такое, о котором сообщают враги". Руководитель ЦПД убежден, что в дальнейшем следует ожидать появления таких историй о флагах КНДР, "независимо от того вывесили их где-то, или "зафотошопили", и сколько они провисели по времени".

Напомним, 18 октября в сети появились первые кадры с военнослужащими КНДР, которые проходят учения на территории России. На видео запечатлено, как северокорейские солдаты с оружием на плечах делают маршкидок на неустановленном российском военном полигоне.

20 октября южнокорейское издание Yonhap сообщило, что 1500 спецназовцев КНДР уже находятся в российском Владивостоке. По данным разведки Южной Кореи, КНДР планирует направить в Россию около 12 000 военнослужащих.