ЗС РФ вивісили прапор КНДР на Донеччині: в ЦПД пояснили, в чому мета таких дій (фото)

Журналісти оприлюднили знімки, як заявляється, прапорів РФ і КНДР біля села Цукурине на Донеччині. Керівник ЦПД Андрій Коваленко каже, що РФ намагається масштабувати тему КНДР та використати її як "пропаганду страху" проти України.

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В нещодавно окупованому українському селі Цукурине біля міста Покровськ було вивішено прапори РФ і КНДР. Відповідну світлину оприлюднив український журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram.

"Прапор КНДР, стверджують, вивісили нещодавно біля окупованого українського села Цукурине в районі Покровська разом із російським прапором", — написав журналіст.

Прапори РФ і КНДР у селі Цукурине (фото: Андрій Цаплінко/Telegram) Фото: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS

На появу відповідної світлини відреагували в Центрі протидії дезінформації при РНБО України. Керівник цього відомства Андрій Коваленко зазначив, що така акція "є виключно елементом інформаційних операцій".

"Вони [ЗС РФ] зараз масштабуватимуть тему КНДР і намагатимуться використати її в якості "пропаганди страху" проти України. Лякатимуть максимально, намагатимуться перекручувати правдиву інформацію про 12 тисяч військових КНДР на території Росії, брехнею про сотні тисяч", — підкреслив керівник ЦПД.

Коваленко зауважив, що військові КНДР "дійсно є і їх готують до війни, але кількість фіксується не така, яку повідомляють вороги". Керівник ЦПД переконаний, що надалі слід очікувати появу таких історій про прапори КНДР, "незалежно від того чи вивісили їх десь, чи "зафотошопили", і скільки вони провисіли по часу".

Нагадаємо, 18 жовтня в мережі з'явилися перші кадри з військовослужбовцями КНДР, які проходять навчання на території Росії. На відео зображено, як північнокорейські солдати зі зброєю на плечах роблять маршкидок на невстановленому російському військовому полігоні.

20 жовтня південнокорейське видання Yonhap повідомило, що 1500 спецпризначенців КНДР уже перебувають у російському Владивостоці. За даними розвідки Південної Кореї, КНДР планує спрямувати в Росію приблизно 12 000 військовослужбовців.