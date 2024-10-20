Відправлять воювати під Курськ: 1500 спецпризначенців КНДР уже перебувають у Владивостоці (фото)

Згідно з даними південнокорейської розвідки, Північна Корея планує спрямувати в Росію близько 12 000 військовослужбовців. У ЗСУ вважають, що це "серйозна цифра".

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Південнокорейська розвідувальна служба (NIS) оприлюднила супутникові знімки, що підтверджують відправлення північнокорейських військ до Росії для підтримки війни в Україні. Один із трьох опублікованих знімків був зроблений супутником, керованим Південною Кореєю. Про це 20 жовтня повідомило інформаційне агентство Yonhap News, з посиланням на джерело в уряді.

Джерело уточнило, що цей знімок був зроблений супутником, оснащеним радаром із синтезованою апертурою (SAR), який дає змогу збирати дані незалежно від погодних умов.

Супутниковий знімок, що підтверджує відправлення військ КНДР до Росії.

Хоча знімки, зроблені за допомогою військових розвідувальних супутників, зазвичай засекречені, їх використання підкреслює серйозність ситуації. За даними NIS, Північна Корея планує направити близько 12 000 військовослужбовців до Росії, а 1500 бійців спецпризначенців уже були відправлені до Владивостока.

Куди можуть відправити спецпризначенців КНДР

Як розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко, північнокорейських військових спершу відправлять у Курську область, що дасть їм змогу адаптуватися і дасть можливість Москві для політичних маневрів.

"12 тисяч — це насправді велика і серйозна цифра. Найімовірніше, їх спробують використати в бойових діях у Курській області. Це дасть можливість Росії для політичного маневру, тому що там можуть заявити, що північнокорейські війська — це союзники, які допомагають вести бойові дії безпосередньо на території РФ", — пояснив Тимочко.

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Нагадаємо, в мережі з'явилися перші кадри з військовослужбовцями КНДР, які проходять навчання на території Росії. На відео зображено, як північнокорейські солдати зі зброєю на плечах роблять маршкидок на невстановленому російському військовому полігоні.

Пізніше OSINT-спостерігачі з'ясували, що північнокорейські військові проходять злагодження на полігоні в селі Сергіївка Приморського краю.