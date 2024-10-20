Отправят воевать под Курск: 1500 бойцов спецназа КНДР уже находятся во Владивостоке (фото)

Согласно данным южнокорейской разведки, Северная Корея планирует направить в Россию около 12 000 военнослужащих. В ВСУ считают, что это "серьезная цифра".

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Южнокорейская разведывательная служба (NIS) обнародовала спутниковые снимки, подтверждающие отправку северокорейских войск в Россию для поддержки войны в Украине. Один из трех опубликованных снимков был сделан спутником, управляемым Южной Кореей. Об этом 20 октября сообщило информационное агентство Yonhap News, со ссылкой на источник в правительстве.

Источник уточнил, что этот снимок был сделан спутником, оснащенным радаром с синтезированной апертурой (SAR), который позволяет собирать данные независимо от погодных условий.

Спутниковый снимок, подтверждающий отправку войск КНДР в Россию.

Хотя снимки, сделанные с помощью военных разведывательных спутников, обычно засекречены, их использование подчеркивает серьезность ситуации. По данным NIS, Северная Корея планирует направить около 12 000 военнослужащих в Россию, а 1500 бойцов спецназа уже были отправлены во Владивосток.

Куда могут отправить спецназовцев КНДР

Как рассказал глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко, северокорейских военных сначала отправят в Курскую область, что позволит им адаптироваться и даст возможность Москве для политических маневров.

"12 тысяч — это на самом деле большая и серьезная цифра. Скорее всего их попробуют использовать в боевых действиях в Курской области. Это даст возможность России для политического маневра, потому что там могут заявить, что северокорейские войска — это союзники, которые помогают вести боевые действия непосредственно на территории РФ", — пояснил Тимочко.

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Напомним, в сети появились первые кадры с военнослужащими КНДР, которые проходят учения на территории России. На видео запечатлено, как северокорейские солдаты с оружием на плечах делают маршбросок на неустановленном российском военном полигоне.

Позже OSINT-наблюдатели выяснили, что северокоерйские военные проходят слаживание на полигоне в селе Сергеевка Приморского края.