Мотивированные и сверхсекретные: что известно о 2 тысячах бойцов ССО, которые КНДР передала РФ

Вскоре на российско-украинской войне могут оказаться спецназовцы, оснащенные и обученные на северокорейских полигонах. Аналитики США дали этим Силам спецопераций лишь пять баллов из десяти.

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Северная Корея создала подразделения Сил специальных операций (North Korean Special Forces), которые состоят из 200 тыс. военных, подготовленных для боев против Южной Кореи. Солдаты прошли особую подготовку, отдельные кадры которой появились в соцсетях. На видео можно видеть, как они разбивают кирпичи ногами и выдерживают удары молота по животу. Северокорейские спецназовцы проходят "акклиматизацию" на Дальнем Востоке России и вскоре могут оказаться на поле боя в Украине. О секретном и мотивированном спецназе КНДР рассказало издание The Telegraph.

КНДР и РФ — подготовка северокорейского спецназа, который может оказаться в Украине

Журналисты напомнили, что северокорейских военных заметили на военных полигонах РФ под Владивостоком. Ожидается, что они получат там форму ВС РФ, пройдут определенную подготовку и будут отправлены на российско-украинскую войну. О том, следует ли остерегаться бойцов КНДР, издание выяснило на основе отчетов Минобороны США, данных Южной Кореи и объяснений аналитиков. При этом отмечается, что подразделения — сверхсекретные, поэтому есть только отдельные данные разведок Запада.

КНДР и РФ — детали сотрудничества

Как выяснилось, Силы спецопераций КНДР состоят, ориентировочно, из 200 тыс. человек — об этом говорится, например, в специальном отчете Разведывательного управления Министерства обороны США от 2021 года. Для сравнения, у США — 2 тыс. спецназовцев, у Великобритании — 500. Власти Северной Кореи создали эти войска для специальных атак на Южную Корею. В состав входит, 8 батальонов ССО, 17 разведывательных батальонов, 9 бригад легкой пехоты, 8 снайперских бригад, 3 воздушно-десантные бригады, 1 воздушно-десантный батальон и 2 десантные бригады.

ССО КНДР показывали себя в некоторых спецоперациях, о которых стало известно западным спецслужбам. Одна из таких операций состоялась в 1968 году и называлась "Голубой дом": во время атаки на резиденцию правительства Южной Кореи погибло 28 из 31 нападающего. Кроме того, военных могли отправить в Сирию на помощь Башару Асаду.

"ССО КНДР хорошо обучен, мотивирован и оснащен лучшим оборудованием, доступным для такого государства-изгоя, как Северная Корея", — пояснили в Пентагоне.

В 2017 году спецназ КНДР заметили на торжественном параде в Пхеньяне: они несли на груди винтовку похожую на гранатомет, которую американский разведчик Michael Pregent назвал фейком и несуществующим оружием. Кроме того, бойцы отличались черными очками, черным камуфляжем и шлемами с приборами ночного видения. Они проходят лучшую подготовку, имеют лучшее оборудование, среди прочего — для химической и биологической защиты, говорится в отчете Пентагона. Британская частная разведывательная фирма Gray Dynamics рассказала, что северокорейскому спецназу якобы предоставляют лучшее оружие.

"SOF стремятся быть "высоко обученными войсками, оснащенными лучшим доступным снаряжением для опасных, но важных миссий", — привели журналисты слова аналитика Максвелла Голдштейна из Gray Dynamics.

С другой стороны, аналитики объяснили, что достижения КНДР высокие по стандартам страны, которая находится под санкциями и отрезана от мира. Если применить шкалу от 1 до 10, где 10 — это спецназ США и Британии, то северокорейцы будут иметь не более 5, сказал журналистам Ахмед Хассан, генеральный директор Gray Dynamics.

Отметим, в октябре глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов подтвердил данные западной разведки о том, что КНДР поделились с РФ военными, которые будут воевать против Украины. После этого в сети опубликовали видео, на котором показали северокорейцев на полигоне под Владивостоком.

Напоминаем, 18 октября в Национальной разведывательной службе Южной Кореи (NIS) сообщила, что в Москве подготовили специальную операцию для камуфлирования появления бойцов КНДР на фронте.