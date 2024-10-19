Мотивовані і надсекретні: що відомо про 2 тисячі бійців ССО, які КНДР передала РФ

Незабаром на російсько-українській війні можуть опинитись спецпризначенці, оснащені та навчені на північнокорейських полігонах. Аналітики США дали цим Силам спецоперацій лише п'ять балів з десяти.

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Північна Корея створила підрозділи Сил спеціальних операцій (North Korean Special Forces), які складаються з 200 тис. військових, підготовлених для боїв проти Південної Кореї. Солдати пройшли особливу підготовку, окремі кадри якої з'явились у соцмережах. На відео можна бачити, як вони розбивають цеглини ногами та витримують удари молота по животу. Північнокорейські спецпризначенці проходять "акліматизацію" на Далекому Сході Росії і незабаром можуть опинитись на полі бою в Україні. Про секретний та мотивований спецназ КНДР розповіло видання The Telegraph.

КНДР та РФ - підготовка північнокорейського спецназу, якй може опинитись в Україні

Журналісти нагадали, що північнокорейських військових помітили на військових полігонах РФ під Владивостоком. Очікують, що вони отримають там форму ЗС РФ, пройдуть певну підготовку та будуть відправлені на російсько-українську війну. Про те, чи слід остерігатись бійців КНДР, видання з'ясувало на основі звітів Міноборони США, даних Південної Кореї та пояснень аналітиків. При цьому наголошується, що підрозділи — надсекретні, тому є лише окремі дані розвідок Заходу.

КНДР та РФ — деталі співпраці

Як з'ясувалось, Сили спецоперацій КНДР складаються, орієнтовно, з 200 тис. ос. — про це ідеться, наприклад, у спеціальному звіті Розвідувального управління Міністерства оборони США від 2021 року. Для порівняння, у США — 2 тис. спецназівців, у Великої Британії — 500. Влада Північної Кореї створила ці війська для спеціальних атак на Південну Корею. До складу входить, 8 батальйонів ССО, 17 розвідувальних батальйонів, 9 бригад легкої піхоти, 8 снайперських бригад, 3 повітряно-десантні бригади, 1 повітряно-десантний батальйон та 2 десантні бригади.

ССО КНДР показували себе у деяких спецопераціях, про які стало відомо західним спецслужбам. Одна з таких операцій відбулась у 1968 році і називалась "Блакитний дім": під час атаки на резиденцію уряду Південної Кореї загинуло 28 з 31 нападника. Крім того, військових могли відправити в Сирію на допомогу Башару Асаду.

"ССО КНДР добре навчений, мотивований і оснащений найкращим обладнанням, доступним для такої держави-ізгоя, як Північна Корея", — пояснили у Пентагоні.

У 2017 році спецназ КНДР помітили на урочистому параді у Пхеньяні: вони несли на грудях гвинтівку схожу на гранатомет, яку американський розвідник Michael Pregent назвав фейком та неіснуючою зброєю. Крім того, бійці вирізнялись чорними окулярами, чорним камуфляжем та шоломами з приладами нічного бачення. Вони проходять найкращу підготовку, мають найкраще обладнання, серед іншого — для хімічного та біологічного захисту, ідеться у звіті Пентагону. Британська приватна розвідувальна фірма Gray Dynamics розповіла, що північнокорейському спецназу начебто надають найкращу зброю.

"SOF прагнуть бути "високо навченими військами, оснащеними найкращим доступним спорядженням для небезпечних, але важливих місій", — навели журналісти слова аналітика Максвелла Голдштейна з Gray Dynamics.

З іншого боку, аналітики пояснили, що досягнення КНДР високі за стандартами країни, яка перебуває під санкціями і відрізана від світу. Якщо застосувати шкалу від 1 до 10, де 10 — це спецназ США та Британії, то північнокорейці матимуть не більше 5, сказав журналістам Ахмед Хассан, генеральний директор Gray Dynamics.

Зазначимо, у жовтні голова ГУР Міноборони Кирило Буданов підтвердив дані західної розвідки про те, що КНДР поділись з РФ військовими, які воюватимуть проти України. Після цього у мережі опублікували відео, на якому показали північнокорейців на полігоні під Владивостоком.

Нагадуємо, 18 жовтня у Національній розвідувальній службі Південної Кореї (NIS) повідомила, що у Москві підготували спеціальну операцію для камуфлювання появи бійців КНДР на фронті.