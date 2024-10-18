Кадрам не більше 72 годин: солдатів КНДР екіпірують у форму ЗС РФ (відео)

Центр страткому та інформбезпеки стверджує, що відео було знято на військовій базі на Далекому Сході, яка розташована неподалік від кордону з КНДР.

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У соцмережах з'явилося відео, що демонструє, як у російській військовій частині роздають військову форму солдатам КНДР. Відео було опубліковано в Twitter/X SPRAVDI — Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України.

Солдати КНДР на російській військовій базі

У 30-секундному відео показано, як довга шеренга солдатів із Північної Кореї отримує військове обмундирування, речові мішки і, мабуть, аптечки, після чого вони розписуються за отримане. Одночасно в кадрі опиняється не менше 50 осіб. Також можна помітити, що солдати з КНДР помітно нижчі за російських.

Повідомляється, що відео знято на Сергіївському полігоні в Росії. Раніше там було знято відео тренування північнокорейських солдатів.

Солдати КНДР на російському полігоні

Полігон розташований у приморському селі Сергіївка між Уссурійськом і російсько-китайським кордоном. Поруч із місцем зйомки також розташовується житлово-комунальна служба 2/2 ФГБУ ЦЖКУ Міноборони Росії.

Відомо, що в Сергіївці базується 127-ма мотострілецька дивізія. Полігон часто задіюють для навчань, зокрема іноземних військ. Саме на ньому відбувалися навчання "Схід-2022", у яких брали участь представники армій 13 країн, зокрема з Китаю, Монголії та Індії. Останні заходи, про які було відомо, відбувалися на полігоні наприкінці вересня 2024 року в межах спільних навчань Росії та Лаосу "ЛаРос".

Приморський край, де розташований Сергіївський полігон, межує і з КНДР.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Північна Корея направляє 1 500 спецпризначенців із підробленими російськими паспортами на війну в Україну. За твердженнями представників Національної розвідувальної служби Південної Кореї (NIS), найближчим часом Пхеньян відправить і інші підрозділи, за непідтвердженими даними, їхня кількість може сягати 12 000 солдатів. NIS повідомляє, що північнокорейські офіцери вже перебувають на території східної України. Розгортання військового персоналу — це значне розширення підтримки Москви з боку Пхеньяна, який уже надав велику кількість боєприпасів і ракет.