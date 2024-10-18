1500 спецпризначенців КНДР отримали підроблені документи жителів Якутії та Бурятії, — розвідка (фото)

За даними південнокорейського розвідвідомства, солдатам Північної Кореї видали російську уніформу і зброю, а також підроблені документи жителів Якутії та Бурятії.

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У п'ятницю стало відомо, що військові Північної Кореї були відправлені на допомогу російській армії на передовій в Україні. 1500 північнокорейських бійців зі спецпідрозділів прибули в російський порт Владивосток між 8 і 13 жовтня. Про це повідомляється на сайті Національної розвідувальної служби Південної Кореї (NIS).

Повідомляється, що зараз північнокорейці проходять підготовку.

"Солдатів Північної Кореї, як очікується, відправлять на передову щойно вони пройдуть тренувальні заняття для адаптації, — повідомила розвідка Сеула. Очікується, що російська армія надалі поповниться і додатковими військовослужбовцями Півночі.

Російські кораблі перекидають північнокорейські війська у Східному морі

Російські кораблі перекидають північнокорейські війська у Східному морі

За даними NIS, солдатам КНДР видали російську уніформу і зброю, а також підроблені документи мешканців Якутії та Бурятії.

Зовнішній вигляд уродженців Якутії та Бурятії, під яких маскують північнокорейських військових

"Судячи з усього, вони маскуються під російських солдатів, щоб приховати те, що їх розмістять на полі бою" — повідомила розвідка Південної Кореї.

Військовий об'єкт у Хабаровську, де, за оцінками, 240 північнокорейських військовослужбовців перебували 16 жовтня

Військовий об'єкт, розташований в Уссурійську Приморського краю (на плацу зібралося близько 400 північнокорейців, 16 жовтня)

Розвідвідомство також опублікувало супутникові знімки, на яких видно те, що автори публікації назвали пересуваннями кораблів російського флоту біля порту Північної Кореї і ймовірне скупчення північнокорейців. Знімки зроблено на території російських далекосхідних міст Уссурійськ і Хабаровськ.

Нагадаємо, що Залужний розповів про втрати українців під час війни. Згадав про 30 тисяч загиблих і сто тисяч поранених.

Також повідомлялося, що, за словами Зеленського, Північна Корея передає Путіну не тільки зброю, а й особовий склад для війни.