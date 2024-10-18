"Торгівля гарматним м'ясом": КНДР може легко надати 12 000 бійців РФ, — Defense Express

У КНДР четверта армія у світі, яка налічує 1,3 млн військових і 600 тисяч резервістів.

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За даними розвідки Південної Кореї, КНДР передала Росії 12 тисяч військовослужбовців, зокрема підрозділ спеціального призначення. У Сеулі вважають такий розвиток подій загрозою світопорядку й обіцяють відповісти всіма можливими засобами. Про це пише Reuters.

На терміновій зустрічі з питань безпеки президент Юн Сок Йоль обговорив залученість північнокорейських військ у війну в Україні.

КНДР уже перекинула у РФ 11-12 тисяч бійців, які зараз проходять підготовку на одному з полігонів на Далекому Сході. Імовірне відео солдатів із КНДР у російській формі та з російським озброєнням опубліковано в мережі.

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Цю інформацію вже підтверджено двома розвідслужбами світу. Про 11 тисяч повідомив глава ГУР Кирило Буданов у коментарі порталу The War Zone.

Така підготовка не вирізняється значними термінами, оскільки завершення тренувальних занять оцінюється — до 1 листопада цього року.

За оцінками, Північна Корея має четверту за чисельністю армію у світі. Це близько 1,3 млн військових і 600 тисяч резервістів. Приблизно 5% від загальної чисельності населення країни.

З них найбільш боєздатними вважаються 88-тисячні сили спеціальних операцій. Але загалом ідеться про призовну армію з терміном служби 10-12 років для чоловіків і 5 для жінок.

Ознаки відкритої мобілізації в КНДР уже спостерігаються. У Пхеньяні повідомили, що на тлі загострення відносин із Південною Кореєю, останнім часом уже 1,4 млн осіб виявили бажання приєднатися до збройних сил, зазначили українські аналітики з Defense Express.

Армія КНДР

Для Пхеньяна 12 тисяч бійців — це лише 0,9% від штатної чисельності регулярної армії або 0,2% від загального резерву. Інакше кажучи, КНДР може направити свої війська у РФ на додаткову підготовку протягом декількох тижнів, це можуть робити на регулярній основі. За словами авторів публікації, це схоже на торгівлю "гарматним м'ясом", а подібні підходи властиві двом ядерним диктаторським режимам.

Водночас ризики перетворення КНДР на постачальника живої сили у РФ багато в чому залежать від становища на Корейському півострові, де заморожений конфлікт може перейти в активну фазу.

Нагадаємо, що з'явилися перші кадри військ Північної Кореї на території РФ.

Також повідомлялося, що Буданов розповів, коли північнокорейські сили будуть готові воювати в Україні.