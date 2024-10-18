"Торговля пушечным мясом": КНДР может легко предоставить 12 000 бойцов РФ, — Defense Express

У КНДР четвертая армия в мире, которая насчитывает 1,3 млн действующих военных и 600 тысяч резервистов.

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По данным разведки Южной Кореи, КНДР передала России 12 тысяч военнослужащих, в том числе подразделение специального назначения. В Сеуле считают такое развитие событий угрозой миропорядку и обещают ответить всеми возможными средствами. Об этом пишет Reuters.

На срочной встрече по вопросам безопасности президент Юн Сук Ель обсудил вовлеченность северокорейских войск в войну в Украине.

КНДР уже перебросила в РФ 11-12 тысяч бойцов, которые сейчас проходят подготовку на одном из полигонов на Дальнем Востоке. Предположительное видео солдат из КНДР в российской форме и с российским вооружением опубликовано в сети.

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Войска КНДР находятся на территории РФ: появились первые кадры (видео)

Эта информация уже подтверждена двумя разведслужбами мира. Об 11 тысячах сообщил глава ГУР Кирилл Буданов в комментарии порталу The War Zone.

Такая подготовка не отличается значительными сроками, поскольку завершение тренировочных занятий оценивается — до 1 ноября этого года.

По оценкам, Северная Корея обладает четвертой по численности армией в мире. Это около 1,3 млн действующих военных и 600 тысяч резервистов. Примерно 5% от общей численности населения страны.

Из них наиболее боеспособными считаются 88-тысячные силы специальных операций. Но, в общем, речь идет о призывной армии со сроком службы 10-12 лет для мужчин и 5 для женщин.

Признаки открытой мобилизации в КНДР уже наблюдаются. В Пхеньяне сообщили, что на фоне обострения отношений с Южной Кореей, за последнее время уже 1,4 млн человек изъявили желание присоединиться к вооруженным силам, отметили украинские аналитики из Defense Express.

Армия КНДР

Для Пхеньяна 12 тысяч бойцов — это лишь 0,9% от штатной численности регулярной армии или 0,2% от общего резерва. Другими словами, КНДР может направить свои войска в РФ на дополнительную подготовку в течение нескольких недель, это могут делать на регулярной основе. По словам авторов публикации, это похоже на торговлю "пушечным мясом", а подобные подходы свойственны двум ядерным диктаторским режимам.

Вместе с тем риски превращения КНДР в поставщика живой силы в РФ во многом зависят от положения на Корейском полуострове, где замороженный конфликт может перейти в активную фазу.

Напомним, что появились первые кадры войск Северной Кореи на территории РФ.

Также сообщалось, что Буданов рассказал, когда северокорейские силы будут готовы воевать в Украине.