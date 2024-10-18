Войска КНДР находятся на территории РФ: появились первые кадры (видео)

Тем временем разведка Южной Кореи выяснила, что Пхеньян привлекли к боевым действиям на территории Украины, поэтому КНДР планирует отправить 12 тысяч своих военных.

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Военные из Северной Кореи уже проходят учения в РФ. Очевидцы сняли, как они строем идут на полигон. Видео выложили в телеграм-канале Para Pax.

На обнародованном видео северокорейские солдаты с оружием на плечах делают маршкидок на неустановленном военном полигоне на территории Российской Федерации.

Как отметили OSINT-аналитики КУП Война, это — первое видеоподтверждение пребывания корейских подразделений на территории РФ.

Южнокорейская разведка установила, что Северная Корея направила 12 000 военных, включая силы специальных операций, для поддержки войны России против Украины. Об этом пишет Associated Press

Информационное агентство Yonhap со ссылкой на Национальную разведку сообщает, что северокорейские войска, которые планировали привлечь к боям в Украине, уже покинули страну.

Офис президента Южной Кореи заявил, что президент Юн Сук Йоль созвал экстренное совещание, чтобы обсудить отправку войск Северной Кореи в Украину. В заявлении говорится, что участники встречи согласились, что отправка войск Северной Кореи представляет серьезную угрозу безопасности Южной Кореи и мира.

"Текущая ситуация с более тесной связью России и Северной Кореи вышла за пределы военных поставок и дошла до фактической отправки войск. Она представляет серьезную угрозу безопасности не только для нашей страны, но и для международного сообщества", — говорится в заявлении президента Юн Сук Йоля после совещания с представителями разведки и военными.

Напомним, что 18 октября глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что для участия в боевых действиях в Украине на востоке России проходят подготовку около 11 000 северокорейских пехотинцев.

Ранее сообщалось, что бойцов КНДР уже заметили в рядах россиян в Курской области. Северокорейских военных уже наблюдали во время штурмовых действий ВС РФ.