Війська КНДР перебувають на території РФ: з'явилися перші кадри (відео)

Тим часом розвідка Південної Кореї з'ясувала, що Пхеньян залучили до бойових дій на території України, тому КНДР планує відправити 12 тисяч своїх військових.

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Військові з Північної Кореї вже проходять навчання в РФ. Очевидці зафільмували, як вони строєм ідуть на полігон. Відео виклали в телеграм-каналі Para Pax.

На оприлюдненому відео північнокорейські солдати зі зброєю на плечах роблять марш-кидок на невстановленому військовому полігоні на території Російської Федерації.

Як зазначили OSINT-аналітики КУП Війна, це — перше відеопідтвердження перебування корейських підрозділів на території РФ.

Південнокорейська розвідка встановила, що Північна Корея направила 12 000 військових, включаючи сили спеціальних операцій, для підтримки війни Росії проти України. Про це пише Associated Press

Інформаційне агентство Yonhap з посиланням на Національну розвідку повідомляє, що північнокорейські війська, які планували залучити до боїв в Україні, вже покинули країну.

Офіс президента Південної Кореї заявив, що президент Юн Сук Йоль скликав екстрену нараду, щоб обговорити відправку військ Північної Кореї в Україну. У заяві йдеться, що учасники зустрічі погодилися, що відправка військ Північної Кореї становить серйозну загрозу безпеці Південної Кореї та світу.

"Поточна ситуація з тіснішим зв'язком Росії і Північної Кореї вийшла за межі військових поставок і дійшла до фактичного відправлення військ. Вона становить серйозну загрозу безпеці не тільки для нашої країни, але і для міжнародної спільноти", — йдеться в заяві президента Юн Сук Йоля після наради з представниками розвідки та військовими.

Нагадаємо, що 18 жовтня голова ГУР Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що для участі в бойових діях в Україні на сході Росії проходять підготовку близько 11 000 північнокорейських піхотинців.

Раніше повідомлялося, що бійців КНДР вже помітили в лавах росіян в Курській області. Північнокорейських військових вже спостерігали під час штурмових дій ЗС РФ.