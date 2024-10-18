Навчають 11 тисяч солдатів: Буданов розповів, коли бійці КНДР будуть готові воювати в Україні

Північнокорейські війська, як стверджує начальник ГУР МОУ, використовуватимуть російське спорядження та боєприпаси. Перший загін із 2600 солдатів вирушить на територію Курської області.

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Для участі в бойових діях в Україні на сході Росії проходять підготовку близько 11 000 північнокорейських піхотинців. Про це повідомив заявив голова Головного управління військової розвідки України (ГУР), пише видання The War Zone

"Вони будуть готові (воювати в Україні — ред.) 1 листопада", — зазначив генерал-лейтенант Кирило Буданов.

За його словами, північнокорейські війська будуть використовувати російське спорядження та боєприпаси. Перший загін із 2600 солдатів вирушить для ведення бойових дій до Курська. Де буде використовуватись інша частина війська, наразі невідомо.

"Зараз у нас немає повної картини", — сказав Буданов.

Участь солдатів КНДР у війні проти України: що відомо

Нагадаємо, що 15 жовтня стало відомо про те, що північнокорейські солдати готуються надати підтримку російським військам на полі бою. Тоді Фокус на основі власних джерел писав, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади армії РФ формується так званий "особливий бурятський батальйон". Тоді ж висловлювалось припущення, що цих солдат готують виконувати завдання біля міст Суджа і Курськ.

Тоді ж керівник центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони Андрій Коваленко розповів, що кілька тисяч з армії КНДР можуть воювати на тимчасово окупованих територіях України. Наступного дня, 16 жовтня, бійців КНДР вже помітили в лавах росіян в Курській області.