Де можуть задіяти військових КНДР: в ЦПД назвали ділянки фронту

Війська КНДР будуть використовуватись як на тимчасово окупованих територіях України, так і поза ними, розповів Андрій Коваленко.

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Росія може відправити північнокорейських військових у Курську область. Водночас декілька тисяч з армії КНДР можуть воювати на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомив керівник центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони Андрій Коваленко.

"Росіяни можуть застосувати військових КНДР для початку в Курській області, але не виключається, що після російських полігонів декілька тисяч військових КНДР можуть опинитися на тимчасово окупованих територіях України разом з бурятами", — розповів він.

Війська КНДР в складі російської армії: що відомо

Нагадаємо, перші повідомлення про ймовірне направлення північнокорейських військовослужбовців в Україну для підтримки Росії з'явилось 8 жовтня. Тоді міністр оборони Південної Кореї висловив думку, що Кім Чен Ин незабаром відправить на допомогу Володимиру Путіну своїх солдатів. Однак, на думку Андрія Коваленка, вони уже перебувають в Україні й навіть зазнають втрат.

У вівторок, 15 вересня, Фокусу з власних джерел стало відомо, що північнокорейські солдати готуються надати підтримку російським військам на полі бою. На базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади армії РФ формується так званий "особливий бурятський батальйон". Підрозділ комплектуватимуть громадянами Північної Кореї, а приблизна кількість особового складу оцінюється до 3 000 осіб. Зараз триває процес забезпечення батальйону стрілецьким озброєнням і боєприпасами.