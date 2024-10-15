Где могут задействовать военных КНДР: в ЦПД назвали участки фронта

Войска КНДР будут использоваться как на временно оккупированных территориях Украины, так и вне их, рассказал Андрей Коваленко.

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Россия может отправить северокорейских военных в Курскую область. При этом несколько тысяч из армии КНДР могут воевать на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщил руководитель центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко.

"Россияне могут применить военных КНДР для начала в Курской области, но не исключается, что после российских полигонов несколько тысяч военных КНДР могут оказаться на временно оккупированных территориях Украины вместе с бурятами", — рассказал он.

Войска КНДР в составе российской армии: что известно

Напомним, первые сообщения о вероятном направлении северокорейских военнослужащих в Украину для поддержки России появилось 8 октября. Тогда министр обороны Южной Кореи высказал мнение, что Ким Чен Ын вскоре отправит на помощь Владимиру Путину своих солдат. Однако, по мнению Андрея Коваленко, они уже находятся в Украине и даже несут потери.

Во вторник, 15 сентября, Фокусу из собственных источников стало известно, что северокорейские солдаты готовятся оказать поддержку российским войскам на поле боя. На базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады армии РФ формируется так называемый "особый бурятский батальон". Подразделение будет комплектоваться гражданами Северной Кореи, а примерное количество личного состава оценивается до 3 000 человек. Сейчас идет процесс обеспечения батальона стрелковым вооружением и боеприпасами.