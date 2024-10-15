Будут воевать с бурятами: солдаты из КНДР готовятся защищать Курскую область, — источники Фокуса

Северокорейские военные окажут поддержку оккупантам в составе "особого бурятского батальона". Вероятно, их готовят выполнять задачи возле городов Суджа и Курск, говорят в военной разведке Украины.

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Северокорейские солдаты готовятся оказать поддержку российским войскам на поле боя: на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады армии РФ формируется так называемый "особый бурятский батальон", рассказали Фокусу источники в военной разведке Украины.

Данное подразделение, как указывают собеседники, будут комплектовать гражданами Северной Кореи. Примерное количество личного состава оценивается до 3 000 человек. Сейчас идет процесс обеспечения батальона стрелковым вооружением и боеприпасами.

"Вероятно, что батальон может быть привлечен к выполнению боевых задач вблизи населенных пунктов Суджа и Курск", — указывают собеседники.

Газета The Washington Post писала ранее о подготовке нескольких тысяч северокорейских пехотинцев в России. К концу 2024 года их могут отправить на передовую в Украину, но пока неизвестно, на каком именно направлении их развернут.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опровергал утверждения об отправке Пхеньяном военных в Украину.

В Кремле отрицали отправку северокорейских военных в Украину Фото: UA.News

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" отмечает, что не удивлен отправкой солдат из КНДР на поле боя, но задается вопросом их эффективности.

"Армия КНДР — застывший совок буквально во всех аспектах: не адаптирована к нашему полю боя и его особенностям, плохо экипирована. Не думаю, что они будут сильно мотивированы. Очевидно, такую ​​братву будут бросать исключительно там, где нужно продавить мясом или разведать мясом", — полагает он.

Использование подразделений Северной Кореи поможет ВС РФ сэкономить собственный человеческий ресурс, но одновременно подорвет обстановку на определенном участке фронта, уверен военный.

По оценкам координатора группы "Информационное сопротивление", военного эксперта Александра Коваленко, иранские и северокорейские военные давно находятся в составе войск РФ на уровне инструкторов и для обмена опытом.

В ближайшие месяцы, а особенно в 2025 году оккупационную армию будут гипертрофировано пополнять людским ресурсом. В связи с этим привлечение солдат из КНДР выглядит логичным решением, подчеркивает аналитик.

Солдат из КНДР могут разместить в приграничных зонах РФ Фото: KCNA

"Языковой барьер в частном случае преодолим… С боевыми подразделениями сложнее [чем с инженерными], поскольку с учетом интенсивности боевых действий, коммуникация должны быть постоянной, а взаимодействие — это вопрос выживания", — рассуждает он.

Коваленко полагает, что солдат из КНДР могут разместить в тыловой или приграничной зоне для разгрузки курской или белгородской группировок ВС РФ.

Напомним, недавно в оккупированной части Донецкой области обнаружили северокорейских военных. Один из полигонов находится в районе поселка Сартана, где идут интенсивные учения с артиллерией.

Фокус также сообщал о нахождении инженерных войск КНДР в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, в Крыму и Белгородской области. В Донецке уже был прилет по местам дислокации северокорейских подразделений.