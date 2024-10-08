СМИ Южной Кореи прогнозируют, что КНДР отправит солдат в Украину: появилась реакция СНБО

Министр обороны Южной Кореи считает, что Ким Чен Ын вскоре отправит в помощь Владимиру Путину своих солдат. Однако, отметил глава ЦПД СНБО Андрей Коваленко, военные армии КНДР уже находятся в Украине и даже несут потери.

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Северная Корея, вероятно, направит военнослужащих своих регулярных вооруженных сил в Украину для поддержки России. Об этом, как сообщает южнокорейское информационное агентство Йонхап, заявил министр обороны Республики Корея.

Войска КНДР в Украине — предупреждение Южной Кореи

Это, как отмечается, является последним признаком углубления военного сотрудничества между Пхеньяном и Москвой.

Данная оценка прозвучала на фоне стремления Северной Кореи укрепить связи с Россией, что подтверждается двусторонним соглашением, включающим пункт о взаимной обороне, подписанным северокорейским лидером Ким Чен Ыном и президентом России Владимиром Путиным на переговорах на высшем уровне в июне.

Армия Северной Кореи Фото: Yonhap News

"Поскольку Россия и Северная Корея подписали взаимный договор, схожий с военным союзом, возможность такого развертывания весьма вероятна", — заявил министр обороны Ким Ен Хен законодателям в ходе аудиторской сессии парламента.

На этом фоне Ким заявил, что потери северокорейских войск на оккупированной Россией территории украинского города Донецк также, скорее всего, соответствует действительности.

Войска КНДР в Украине — реакция СНБО

Северная Корея уже направила своих военных в Украину, отметил руководитель Центра противодействия дезинформации Совета нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.

По его словам, военные КНДР в ограниченных количествах, преимущественно инженерные, осуществляют надзор за качеством и использованием пхеньянского оружия русской армией.

"Некоторые уже погибли", — заметил руководитель ЦПД.

Сами же боеприпасы и баллистические ракеты KN23, преимущественно низкого качества, заметил Андрей Коваленко, добавив, что об этом военные рапортуют Ким Чен Ыну.

Напомним, 3 октября украинские бойцы нанесли ракетный удар и ликвидировали более 20 российских и северокорейских военных на Донбассе. Перед ударом враг демонстрировал представителям Северной Кореи подготовку личного состава к штурмовым действиям и защите.

5 октября руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отметил, что КНДР отправила небольшие инженерные подразделения на Донбасс. В частности, для сопровождения поставок своих боеприпасов в РФ.