"Банда Зеленского убивает невинных россиян": сестра Ким Чен Ына ответила на обвинения соучастии с РФ

Ким Е Чжон в ответ на то, что Владимир Зеленский назвал Северную Корею "сообщником" РФ, заявила об "абсурдности обвинений" в соучастии в войне в Украине, где "невинных россиян убивают с помощью западного оружейного металлолома".

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Сестра председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына — Ким Е Чжон ответила на слова президента Украины Владимира Зеленского, который назвал Северную Корею "сообщником" России в продолжающейся войне. Об этом сообщает Newsweek.

Выступая в Совете Безопасности ООН во вторник, президент Украины заявил, что у РФ нет никаких законных оснований делать Иран и Северную Корею, по сути, сообщниками в преступной войне в Европе.

Он добавил, что оружием упомянутых стран продолжают убивать граждан Украины и помогать Путину красть землю украинского народа.

Ким Е Чжон занимает должность заместителя директора департамента по связям с общественностью и информации Трудовой партии Кореи. Она ответила на обвинения в воскресенье.

"Абсурдность обвинений нашей страны в "соучастии" в войне в Украине, где банда зловещего Зеленского убивает невинных россиян с помощью оружейного металлолома, который поставляет США и Запад, является безрассудной политической провокацией, которую ничем не оправдать", — приводит издание цитату финансируемого США Radio Free Asia.

Она добавила, что мир устает от "трюков Зеленского, который не хочет тратить деньги" и посоветовала уйти в отставку "ради мира и стабильности во всем мире".

За заявление президента Украины представительница КНДР вынесла ему "строгое предупреждение".

Поставки северокорейского оружия

Россия и Северная Корея отрицают незаконные поставки оружия, несмотря на обвинения со стороны Запада.

Наряду с Ираном, западные источники утверждают, что Пхеньян поставляет России ракеты малой дальности, которые использовались в Украине.

Останки северокорейских ракет Останки северокорейских ракет

В недавнем отчете британской исследовательской группы Conflict Armament Research говорится, что Северная Корея поставляет России баллистические ракеты малой дальности. Итоги анализа остатков четырех ракет, использовавшихся во время атак по Украине в течение лета, показали, что боеприпасы произвели на территории КНДР.

Напомним, что в Южной Корее разработали ракету Hyunmoo-5 дальностью 5 000 км, которая может поражать инфраструктуру КНДР.

Также сообщалось, что, по данным Reuters, КНДР готова произвести 90 ядерных боеголовок и вдвое увеличить имеющийся запас.