Южная Корея разработала ракету Hyunmoo-5 на 5 000 км: может поражать инфраструктуру КНДР

Новая ракета включает в себя усовершенствованный механизм холодного запуска — заметное техническое улучшение в ракетных технологиях Южной Кореи.

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30 сентября 2024 года, перед 76-й годовщиной вооруженных сил Южной Кореи, страна представила свою новейшую баллистическую ракету Hyunmoo-5. Об этом пишет Army Recognition.

Речь о ракетной системе большой дальности Hyunmoo-5, которая включает в себя усовершенствованный механизм холодного запуска — это заметное техническое улучшение в ракетных технологиях Южной Кореи.

В технологии холодного запуска используется сжатый газ для выталкивания ракеты из пусковой установки перед воспламенением. К минимуму сводятся повреждения пусковой установки и повышается эксплуатационная стабильность.

На недавней выставке, наряду с другими системами, такими как Hyunmoo-4A, Hyunmoo-4B, Hyunmoo-3 и ракетой класса "земля-воздух" L-SAM большой дальности, Hyunmoo-5 выделялась вертикальной цилиндрической пусковой трубой.

Аналитики сравнивают Hyunmoo-5 и китайскую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) Dongfeng-31. У первой, по оценкам, дальность составляет 5 000 км. Она может поражать критически важную инфраструктуру в Северной Корее и за ее пределами. Оснащенная 8-тонной боеголовкой, Hyunmoo-5 специально разработана для проникновения в укрепленные подземные бункеры — важный фактор для ударов по глубоко зарытым командным центрам.

Баллистические ракеты Hyunmoo

Запуск ракеты Hyunmoo-5

Баллистические ракеты Hyunmoo — первые, которые были выпущены для южнокорейской армии на территории страны. В основе этих разработок — американские ракеты Nike Hercules 1960-х годов.

Напомним, что Великобритания работает над крылатой ракетой Brakestop — аналог украинской "Паляниця".

Также сообщалось, что ВСУ впервые сбили Mavic ВС РФ сбросом с беспилотника, на что ушло 4 секунды.