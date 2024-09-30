Південна Корея розробила ракету Hyunmoo-5 на 5000 км: може вражати інфраструктуру КНДР

Нова ракета містить вдосконалений механізм холодного запуску — помітне технічне вдосконалення в ракетних технологіях Південної Кореї.

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30 вересня 2024 року, перед 76-ю річницею збройних сил Південної Кореї, країна представила свою новітню балістичну ракету Hyunmoo-5. Про це пише Army Recognition.

Йдеться про ракетну систему великої дальності Hyunmoo-5, яка містить у собі вдосконалений механізм холодного запуску — це помітне технічне вдосконалення в ракетних технологіях Південної Кореї.

У технології холодного запуску використовується стиснений газ для виштовхування ракети з пускової установки перед займанням. До мінімуму зводяться пошкодження пускової установки й підвищується експлуатаційна стабільність.

На нещодавній виставці, поряд з іншими системами, такими як Hyunmoo-4A, Hyunmoo-4B, Hyunmoo-3 і ракетою класу "земля-повітря" L-SAM великої дальності, Hyunmoo-5 виділялася вертикальною циліндричною пусковою трубою.

Аналітики порівнюють Hyunmoo-5 і китайську міжконтинентальну балістичну ракету (МБР) Dongfeng-31. У першої, за оцінками, дальність становить 5000 км. Вона може уражати критично важливу інфраструктуру в Північній Кореї та за її межами. Оснащена 8-тонною боєголовкою, Hyunmoo-5 спеціально розроблена для проникнення в укріплені підземні бункери — важливий фактор для ударів по глибоко заритих командних центрах.

Балістичні ракети Hyunmoo

Запуск ракети Hyunmoo-5

Балістичні ракети Hyunmoo — перші, які були випущені для південнокорейської армії на території країни. В основі цих розробок — американські ракети Nike Hercules 1960-х років.

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