"Паляниця" по-британськи: Велика Британія працює над крилатою ракетою Brakestop

Йдеться про створення дешевого зразка класу "земля-земля" вартістю 400 000 фунтів стерлінгів. Планується, що ракета матиме дальність ураження до 500 км та буде здатна діяти в складних умовах РЕБ.

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Міноборони Великої Британії оприлюднило тендер на створення нової ударної системи — важкої далекобійної ракети однобічної дії (OWE), яка може бути запущена з мобільної платформи і вражати цілі на відстані понад 500 км. Проєкт під назвою Brakestop стане відповіддю на сучасні виклики в умовах високої загрози на полі бою, повідомляє UK Defence Journal.

Йдеться про створення дешевого зразка класу "земля-земля", доступного до масового виробництва, який у деяких аспектах, на думку аналітиків Defense Express, нагадує аналогічну українську розробку "Паляниця". За попередніми даними, одна ракета обійдеться в 400 000 фунтів стерлінгів.

"Ми прагнемо створити систему, здатну діяти в найскладніших бойових умовах, де традиційні навігаційні та керовані системи можуть бути виведені з ладу. Проєкт Brakestop покликаний забезпечити можливість завдавання ударів з високою точністю, навіть в умовах інтенсивної радіоелектронної протидії", — пояснили в британському Міноборони.

Заявлені характеристики системи Brakestop

Дальність дії системи має перевищувати 500 км, що дасть змогу вражати цілі на великих відстанях, не входячи в зону дії ППО противника. Водночас швидкість польоту передбачається близько 600 км/год — це зробить систему швидкою та ефективною для завдань оперативного реагування.

Крім того, під час розроблення буде приділено увагу низькій багатоспектральній сигнатурі з метою ускладнити її виявлення ворожими засобами.

Система розрахована на корисне навантаження від 200 до 300 кг, що еквівалентно бомбі Mk 82, одній із найпоширеніших в арсеналі сучасної авіації.

Brakestop має бути стійкою до радіоелектронної боротьби, спуфінгу та функціонувати в умовах відсутності GPS. Вона зможе завдавати ударів як за балістичною, так і за низькорівневою траєкторією, залежно від типу розв'язуваних завдань.

Щодо виробничих вимог, то британське відомство планує вийти на виробництво 20 одиниць цього виду озброєння на місяць. У серію Brakestop має піти вже до вересня 2025 року. Отже, британці мають намір виробляти 240 ракет цього типу на рік.

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