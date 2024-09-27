Більше, ніж обіцяли: Велика Британія надасть Україні 16 нових самохідних гаубиць AS90

Британський уряд на чолі з прем'єром Кіром Стармером пообіцяв передати Києву гаубиці AS90 протягом перших 100 днів після приходу до влади. Десять таких самоходок уже доставили в Україну.

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Міністерство оборони Великої Британії 26 вересня оголосило про збільшення постачань артилерійських систем AS90 Україні, перевищивши початкові зобов'язання. Замість 12 самохідних гармат, які планувалося передати протягом перших 100 днів роботи нового уряду, Україна отримає 16 установок, 10 з яких уже поставлено, а решту 6 очікують найближчими тижнями. Про це повідомила пресслужба оборонного відомства.

Лондон також оголосив про створення нового спільного підрозділу Міноборони та МЗС в Україні під керівництвом міністра закордонних справ Девіда Леммі та міністра оборони Джона Гілі з метою об'єднання експертів і надання допомоги в реалізації нового загальнодержавного підходу до України.

САУ AS90: особливості та характеристики

САУ AS90, одна з ключових артилерійських систем Великої Британії. Самохідка оснащена 155-мм гарматою 39-го калібру і здатна ефективно вражати цілі на значній відстані. На додачу до основного озброєння вона оснащена кулеметом, як правило, 12,7 мм або 7,62 мм, використовуваним для ближньої оборони.

Машина розроблена для роботи в сучасних бойових умовах і оснащена широким спектром систем, що підвищують її бойові можливості. До них відносяться система нічного бачення, система захисту від ядерних, біологічних і хімічних загроз (NBC), кондиціонер, а також система виявлення і придушення пожежі. Це обладнання забезпечує підвищений захист і комфорт для екіпажу навіть в екстремальних умовах.

Крім того, AS90 оснащений повним набором навігаційних можливостей і автоматичною системою наведення зброї, що дає змогу швидко і точно розгортатися в бойових умовах.

Щодо захисту, то AS90 ефективно захищає від вогню стрілецької зброї та осколків артилерійських снарядів, гарантуючи безпеку екіпажу в напруженій бойовій обстановці. Ця 45-тонна самохідна гаубиця може розвивати швидкість до 55 км/год і має дальність ходу 370 км, що робить її мобільною і потужною одиницею на полі бою.

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Нагадаємо, Україна нарощує виробництво самохідних гаубиць 2С22 "Богдана" і виходить на новий рівень оборонних можливостей. Причина нарощування обсягів виробництва артилерії полягає у збільшенні кількості підприємств, а також у використанні закордонного комплектовання, що прискорює процес складання.