Больше чем обещали: Великобритания предоставит Украине 16 новых самоходных гаубиц AS90

Британское правительство во главе с премьером Киром Стармером пообещало передать Киеву гаубицы AS90 в течение первых 100 дней после прихода к власти. Десять таких самоходок уже доставили в Украину.

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Министерство обороны Великобритании 26 сентября объявило об увеличении поставок артиллерийских систем AS90 Украине, превысив первоначальные обязательства. Вместо 12 самоходных орудий, которые планировалось передать в течение первых 100 дней работы нового правительства, Украина получит 16 установок, 10 из которых уже поставлены, а оставшиеся 6 ожидаются в ближайшие недели. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

Лондон также объявил о создании нового совместного подразделения Минобороны и МИД в Украине под руководством министра иностранных дел Дэвида Лэмми и министра обороны Джона Хили с целью объединения экспертов и оказания помощи в реализации нового общегосударственного подхода к Украине.

САУ AS90: особенности и характеристики

САУ AS90, одна из ключевых артиллерийских систем Великобритании. Самоходка оснащена 155-мм пушкой 39-го калибра и способна эффективно поражать цели на значительном расстоянии. В дополнение к основному вооружению он оснащен пулеметом, как правило, 12,7 мм или 7,62 мм, используемым для ближней обороны.

Машина разработана для работы в современных боевых условиях и оснащена широким спектром систем, повышающих ее боевые возможности. К ним относятся система ночного видения, система защиты от ядерных, биологических и химических угроз (NBC), кондиционер, а также система обнаружения и подавления пожара. Это оборудование обеспечивает повышенную защиту и комфорт для экипажа даже в экстремальных условиях.

Кроме того, AS90 оснащен полным набором навигационных возможностей и автоматической системой наведения оружия, что позволяет быстро и точно развертываться в боевых условиях.

Что касается защиты, то AS90 эффективно защищает от огня стрелкового оружия и осколков артиллерийских снарядов, обеспечивая безопасность экипажа в напряженной боевой обстановке. Эта 45-тонная самоходная гаубица может развивать скорость до 55 км/ч и имеет дальность хода 370 км, что делает ее мобильной и мощной единицей на поле боя.

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Напомним, Украина наращивает производство самоходных гаубиц 2С22 "Богдана" и выходит на новый уровень оборонных возможностей. Причина наращивания объемов производства артиллерии заключается в увеличении количества предприятий, а также в использовании зарубежных комплектующих, ускоряющих процесс сборки.