Украина обогнала Европу по производству артиллерии: какие системы в первых рядах

Причина наращивания объемов производства артсистем в Украине заключается в увеличении количества предприятий, а также в использовании зарубежных комплектующих, ускоряющих процесс сборки.

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Украина наращивает производство самоходных гаубиц 2С22 "Богдана" и выходит на новый уровень оборонных возможностей. По данным украинского волонтера и военного аналитика Тараса Чмута, на данный момент украинская оружейная промышленность способна производить 16 гаубиц в месяц.

Комментируя данное сообщение польский обозреватель Адам Сверковски в материале Defence24 отметил, что это значительный рост по сравнению с апрельскими показателями, когда выпуск составлял 10 машин за тот же период.

По мнению польского журналиста рост производственных мощностей обусловлен несколькими факторами.

Во-первых, Украина активно привлекает к производству не только государственные, но и частные оружейные заводы, увеличивая количество предприятий, задействованных в создании артиллерии.

Во-вторых, значительные инвестиции и использование технологий, адаптированных к текущим потребностям, позволяют ускорить процесс сборки. Например, в случае с гаубицами "Богдана" используется шасси гражданских грузовиков Tatra Phoenix, а также подержанная техника от чешских производителей. Это упрощает и ускоряет производство в условиях военного времени.

Также Сверковски отметил модернизацию других систем вооружения, таких, как реактивная система залпового огня "Буревий", которая использует аналогичное шасси Tatra. Подобные решения позволяют быстро адаптировать существующую инфраструктуру под новые задачи. Кроме того данные шаги свидетельствуют о постепенном переходе от постсоветских артиллерийских систем к более современным 155-мм гаубицам.

САУ "Богдана" Фото: Википедия

РСЗО "Буревій"

Преимущества и вызовы

Показатель производства в 16 единиц в месяц говорит о более чем 50%-м увеличении производственных мощностей Украины, что подчеркивает способность украинской промышленности реагировать на растущие запросы с фронта. Таким образом, по словам обозревателя можно говорить об Украине, как о передовом производителе артиллерии в Европе. Это также позволяет постепенно переходить от постсоветских артиллерийских систем к более современным 155-мм гаубицам.

Тем не менее остается ряд вопросов относительно источников комплектующих, особенно стволов для гаубиц, которые в настоящее время являются дефицитным товаром для многих производителей. Также вызывает интерес, какой объем производства действительно выполняется украинскими предприятиями, а какой — импортируется из-за рубежа. Например, шасси для техники поставляются из Чехии, что облегчает работу украинской промышленности.

Однако, независимо от сложности логистических и производственных цепочек, рост производства гаубиц "Богдана" является важным успехом для Украины, особенно с учетом постоянных атак со стороны России. Этот темп выпуска позволяет не только восполнять потери, но и перевооружать украинские подразделения на более мобильные и эффективные системы самоходной артиллерии, что существенно повышает их боевые возможности.

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Ранее сообщалось, что Украина активно работает над созданием буксируемой версии 155-мм самоходной артиллерийской установки (САУ) "Богдана". Стоимость такого варианта гаубицы оценивается в 1,5-2 млн долларов.