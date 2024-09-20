Україна обігнала Європу з виробництва артилерії: які системи в перших рядах

Причина нарощування обсягів виробництва артсистем в Україні полягає у збільшенні кількості підприємств, а також у використанні закордонних комплектовань, що прискорюють процес складання.

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Україна нарощує виробництво самохідних гаубиць 2С22 "Богдана" і виходить на новий рівень оборонних можливостей. За даними українського волонтера і військового аналітика Тараса Чмута, наразі українська збройова промисловість здатна виробляти 16 гаубиць на місяць.

Коментуючи дане повідомлення польський оглядач Адам Сверковскі в матеріалі Defence24 зазначив, що це значне зростання порівняно з квітневими показниками, коли випуск становив 10 машин за той самий період.

На думку польського журналіста, зростання виробничих потужностей зумовлене кількома чинниками.

По-перше, Україна активно залучає до виробництва не тільки державні, а й приватні збройові заводи, збільшуючи кількість підприємств, залучених у створенні артилерії.

По-друге, значні інвестиції та використання технологій, адаптованих до поточних потреб, дають змогу прискорити процес складання. Наприклад, у випадку з гаубицями "Богдана" використовується шасі цивільних вантажівок Tatra Phoenix, а також вживана техніка від чеських виробників. Це спрощує і прискорює виробництво в умовах воєнного часу.

Також Сверковскі відзначив модернізацію інших систем озброєння, як-от реактивна система залпового вогню "Буревій", яка використовує аналогічне шасі Tatra. Такі рішення дають змогу швидко адаптувати наявну інфраструктуру під нові завдання. Крім того, ці кроки свідчать про поступовий перехід від пострадянських артилерійських систем до сучасніших 155-мм гаубиць.

САУ "Богдана" Фото: Вiкiпедiя

РСЗВ "Буревій"

Переваги та виклики

Показник виробництва в 16 одиниць на місяць свідчить про більш ніж 50%-ве збільшення виробничих потужностей України, що підкреслює здатність української промисловості реагувати на все більші запити з фронту. Отже, за словами оглядача, можна говорити про Україну, як про передового виробника артилерії в Європі. Це також дозволяє поступово переходити від пострадянських артилерійських систем до сучасніших 155-мм гаубиць.

Проте залишається низка запитань щодо джерел комплектовань, особливо стволів для гаубиць, які нині є дефіцитним товаром для багатьох виробників. Також викликає інтерес, який обсяг виробництва дійсно виконується українськими підприємствами, а який — імпортується з-за кордону. Наприклад, шасі для техніки постачаються з Чехії, що полегшує роботу української промисловості.

Однак, незалежно від складності логістичних і виробничих ланцюжків, зростання виробництва гаубиць "Богдана" є важливим успіхом для України, особливо з з огляду на постійні атаки Росії. Цей темп випуску дає змогу не тільки поповнювати втрати, а й переозброювати українські підрозділи на більш мобільні та ефективні системи самохідної артилерії, що істотно підвищує їхні бойові можливості.

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Раніше повідомлялося, що Україна активно працює над створенням буксируваної версії 155-мм самохідної артилерійської установки (САУ) "Богдана". Вартість такого варіанту гаубиці оцінюється в 1,5-2 млн доларів.