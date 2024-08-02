В Україні розробляють буксируваний варіант 155-мм гаубиці — "Богдана-Б": що відомо

Найбільш слушним вибором для буксируваної версії "Богдани", пишуть західні аналітики, є шасі гармати "Гіацинт-Б". Водночас вартість такого варіанта гаубиці оцінюється в 1,5-2 млн доларів.

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Україна активно працює над створенням буксируваної версії 155-мм самохідної артилерійської установки (САУ) "Богдана". Новий проєкт, який може отримати назву "Богдана-Б", передбачає встановлення артилерійської установки на лафет радянської гаубиці. І хоча конкретний тип гаубиці, що послужив прототипом, не розкривається, але відповідними системами можуть бути "Мста-Б", "Гіацинт-Б" і Д-20. Про це з посиланням на українські джерела повідомили 2 серпня оглядачі Army Recognition.

Ініціатива розробки буксируваної версії "Богдани" виходила 2023 року від української армії, яка прагнула отримати простішу і менш помітну систему, ніж колісна САУ. Бригадний генерал Сергій Баранов підтвердив, що Україна виробляє більше знарядь, ніж може встановити на шасі, що призвело до створення буксируваних версій.

З цього приводу висловилися аналітики "Мілітарного". Вони зазначили, що попри меншу мобільність і відсутність бронезахисту, буксирувана артилерія дешевша, простіша та надійніша.

Крім того, буксирувані гаубиці легше ремонтувати та повертати на передову після пошкоджень.

Українська САУ "Богдана"

Вибір шасі та конфігурація

Західні оглядачі вважають, що найпрактичнішим вибором для буксируваної версії "Богдани" є шасі гармати "Гіацинт-Б" з огляду на його адаптацію до пропорційної енергії та ваги казенної частини гармати 52-го калібру.

Альтернативний підхід передбачає укорочення ствола до 39 калібру, що робить його більш компактним і придатним для встановлення на більш легкий лафет "Мста-Б". Це буде вигідно для українських артилерійських бригад із обмеженими завданнями вздовж фронту, зазначили експерти.

Важливо

Данія профінансує виробництво цілого дивізіону САУ "Богдана" для України

Вартість буксируваної "Богдани" оцінюють у 1,5-2 мільйони доларів, що дешевше за її самохідний аналог — 2,5-3 мільйони доларів за одиницю. Зниження вартості зумовлено простішою конструкцією. Ба більше, під час розробки можуть бути використані лафети від списаних радянських гаубиць, що ще більше здешевить виробництво гаубиці.

Насамкінець оглядачі нагадали, що САУ "Богдана" пройшла бойове хрещення 2022 року в бою за острів Зміїний, продемонструвавши свою ефективність разом із французькою гаубицею Caesar. Після успішного застосування Міністерство оборони України ухвалило рішення про розміщення замовлень на ці гаубиці, що призвело до розширення їхнього виробництва.

Раніше повідомлялося, що українська САУ "Богдана" отримала захист від ворожих безпілотників. На гаубицю були встановлені антидронові решітки на лобову і верхню частину кабіни, де розміщуються водій і розрахунок САУ.