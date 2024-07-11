Данія профінансує виробництво цілого дивізіону САУ "Богдана" для України

Міністр оборони Данії Троел Лунд Поульсен закликав інші країни теж розміщувати замовлення на українських підприємствах. Бо оборонно-промисловий комплекс здатний виробляти більше, ніж він має фінансування.

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Данський уряд профінансує виробництво 18 САУ "Богдана" для потреб України. Про це повідомляє Міністерство оборони Данії.

Міністр оборони Троел Лунд Поульсен ще навесні виступив з ініціативою фінансування українських оборонних компаній для потреб Сил оборона. Зміна парадигми дозволяє пришвидшити допомогу Україні та робити це ефективніше.

Першим таким проєктом стане придбання 18 САУ "Богдана", які мають виготовити "протягом найближчих місяців". Рішення придбати саме артустановки було прийнято після рекомендацій українських Міноборони та Мінстратегпрому.

"Сподіваюся, що більше країн підуть за прикладом данської моделі закупівель в Україні. Можливості українців виробляти обладнання більші, ніж фінансування, яке вони мають зараз. Тому є великий потенціал для подібних угод, щоб виробляти більше обладнання в Україні та водночас допомогти розбудувати оборонну промисловість в Україні", – каже Троелс Лунд Поульсен.

Також зазначається, що українська "Богдана" може стріляти всіма типами 155-мм снарядами й вона буде важливим елементом розбудови майбутньої української армії.

Виробнича лінія САУ "Богдана"

САУ "Богдана" — перша 155-мм самохідна артустановка на колісній базі в ЗСУ. Публічно відомо, що Україна здатна виробляти 10 машин на місяць. За час повномасштабної війни артустановка пройшла кілька етапів модернізацій і зараз має досилач снарядів. Для шасі використовуються чеські вантажівки Tatra Phoenix 8x8 або Tatra T815 з кабіною Puma L2 Long. Базова версія будувалася на шасі КрАЗ. Також базу виготовляє "Українська бронетехніка". Серійне виробництво розпочалося вже після 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, 28 травня українська САУ "Богдана" витримала удар російського "Ланцета".

30 березня в ЗСУ показали проєкт "Харконнен", який має захистити "Богдану" від дронів.