Дания профинансирует производство целого дивизиона САУ "Богдана" для Украины

Министр обороны Дании Троел Лунд Поульсен призвал другие страны тоже размещать заказы на украинских предприятиях. Потому что оборонно-промышленный комплекс способен производить больше, чем он имеет финансирование.

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Датское правительство профинансирует производство 18 САУ "Богдана" для нужд Украины. Об этом сообщает Министерство обороны Дании.

Министр обороны Троел Лунд Поульсен еще весной выступил с инициативой финансирования украинских оборонных компаний для нужд Сил обороны. Изменение парадигмы позволяет ускорить помощь Украине и делать это эффективнее.

Первым таким проектом станет приобретение 18 САУ "Богдана", которые должны изготовить "в течение ближайших месяцев". Решение приобрести именно артустановки было принято после рекомендаций украинских Минобороны и Минстратегпрома.

"Надеюсь, что больше стран последуют примеру датской модели закупок в Украине. Возможности украинцев производить оборудование больше, чем финансирование, которое они имеют сейчас. Поэтому есть большой потенциал для подобных соглашений, чтобы производить больше оборудования в Украине и одновременно помочь построить оборонную промышленность в Украине", — говорит Троелс Лунд Поульсен.

Также отмечается, что украинская "Богдана" может стрелять всеми типами 155-мм снарядами и она будет важным элементом развития будущей украинской армии.

Производственная линия САУ "Богдана"

САУ "Богдана" — первая 155-мм самоходная артустановка на колесной базе в ВСУ. Публично известно, что Украина способна производить 10 машин в месяц. За время полномасштабной войны артустановка прошла несколько этапов модернизаций и сейчас имеет досылатель снарядов. Для шасси используются чешские грузовики Tatra Phoenix 8x8 или Tatra T815 с кабиной Puma L2 Long. Базовая версия строилась на шасси КрАЗ. Также базу изготавливает "Украинская бронетехника". Серийное производство началось уже после 24 февраля 2022 года.

Напомним, 28 мая украинская САУ "Богдана" выдержала удар российского "Ланцета".

30 марта в ВСУ показали проект "Харконнен", который должен защитить "Богдану" от дронов.